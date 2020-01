Barrio Norte: en menos de un año ya sufrieron cuatro robos en dos cuadras

Sonia (44) tiene dos hijos y hace 25 años que trabaja como empleada doméstica en una casa de Barrio Norte, en una zona que hasta hace un tiempo “era muy tranquila”, según le refirió la mujer a este diario. Esa característica parece haberle dejado lugar a una más ligada al delito y la violencia. Es que, en menos de un año, en un radio de doscientos metros se registraron al menos cuatro asaltos callejeros con víctimas femeninas con dos episodios extremos.

Ayer, tras haber pasado dos días del hecho, Sonia aseguró sentirse “más calmada”, ya que “después del robo quedé muy asustada”. Esta fue la segunda vez que sufrió un arrebato en la vía pública, pero es la tercera oportunidad que sucede en una cuadra particular: la de 34 entre 4 y 5, en inmediaciones de la sede del Servicio Penitenciario Bonaerense (6 entre 34 y 35).

CUATRO JÓVENES EN AUTO “NUEVO”

“El sábado, serían las seis y cuarto cuando llegué para ir a trabajar, estaba en la puerta de la casa y de repente escuché un auto que venía muy rápido”, relató la damnificada. El vehículo era “de color blanco y de un modelo nuevo”, añadió.

Los desconocidos frenaron de golpe y del rodado bajaron tres personas “muy jóvenes”, una de ellas “con un trapo rojo que le cubría la mano”, conforme señaló Sonia. Todos actuaron con el rostro descubierto y fueron muy vehementes durante los segundos que duró la secuencia.

Uno de los tres traía un arma en su mano derecha y con ella apuntó en dirección a la mujer. A los gritos y con empujones “me pidieron todo lo que tenía, mientras otro me revisaba para sacarme lo que tuviera en los bolsillos”. Ese breve momento de tensión, en el que Sonia no ofreció resistencia, fue escuchado por sus empleadores. “Escuchamos gritos, de lo ladrones y de ella, pero cuando salimos ya se habían ido”, reflejaron.

Los delincuentes finalmente se apoderaron de la mochila que traía la víctima y huyeron a toda velocidad hacia 4. “Se terminaron llevando mi celular, plata (unos dos mil pesos), la tarjeta SUBE, ropa, zapatillas que traía, los anteojos para ver, la medicación por la cirugía de los ojos”, detalló la trabajadora. Luego del atraco, Sonia se quedó temblando y llorando. “Ya es la segunda en menos de un año, la anterior fue en 34 y 6. Aquella vez fueron dos tipos en moto que también me quitaron todo lo que tenía”, recordó.

Por otra parte, remarcó que “hace 25 años que trabajo en este lugar. Me ayudaron a reponer varias de las cosas que me robaron, pero recuperar todo me va a costar mucho”. Asimismo, sostuvo que “es una situación terrible, porque en esos instantes no sabés si te van a pegar un tiro o qué”.

EN MAYO, OTROS DOS CASOS

A mediados del año pasado, una jubilada de 67 años padeció un caso similar. La maniobra duró apenas segundos y fue muy violenta. Sucedió minutos antes de las 17 y los asaltantes la sorprendieron mientras buscaba la llave para abrir la puerta de su casa. Había bajado de un remís y, antes de acercarse al domicilio, miró “para ambos lados de la calle, como hacemos siempre con mi marido, para evitar estas cosas”, explicó.

Un chico se le acercó con una pistola en mano y la cara tapada por la capucha de un buzo. Forcejearon (la mujer cayó al piso) y el ladrón levantó el arma que llevaba consigo y para apuntarle al cuerpo.

La amenaza surtió efecto y la mujer bajó la guardia, permitiendo que de un tirón y tras un golpe le arrancasen la cartera. La fuerza de la sacudida la arrojó al suelo y los dos motochorros escaparon a toda velocidad. Como pudo, la jubilada se reincorporó y llamó a gritos a su marido, que salió enseguida de la casa. Días atrás, su hija había vivido lo mismo en ese mismo lugar.

