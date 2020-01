Calamaro y Evo Morales entre los invitados al cumpleaños de Eugenio Zaffaroni

El cumpleaños de Eugenio Zafaroni suele ser una cita a la que asisten varios referentes del kirchnerismo y donde en pleno verano puede verse una amplia variedad de invitados.

La celebración de los 80 años, anoche, en su vieja casona del barrio porteño de Flores no fue la excepción. Desde Andrés Calamaro hasta Evo Morales, pasando por la jefa de los espías y la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carolotto, cerca de 150 personas asistieron al festejo.

De pantalón azul y remera negra, el ex integrante de la Corte Suprema de Justicia celebró su cumpleaños acompañado por personalidades de la política y la cultura, afines al kirchnerismo.

Además de Calamaro, quien le recitó unas décimas escritas en su honor, y del ex presidente de Bolivia (a quien ahora representa legalmente), también estuvieron Hebe de Bonafini, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño y las ministras de Seguridad, Sabina Frederic, y de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, entre otros.

Uno de los momentos más especiales de la noche fue cuando Calamaro, con un corte al estilo de los protagonistas de la serie Peaky Blinders, le dedicó unas palabras de su autoría y en homenaje al dueño del cumpleaños:

"De las tortas judiciales

Zaffaroni es la crema

teme la Corte Suprema

tiemblan jueces y fiscales

el theorema de Thales

se cuadra en la investidura

se merece una escultura

este maduro galán

Pertini y tierno Galván

envidian tu singladura.

Si lo suficiente alcanza

y falta lo extraordinario

Rául tiene abecedario

no se pierde la esperanza

no se enreda en una tranza

presume categoría

no alcanza una librería

para saber lo que sabe

persistente es en el enclave

entre tanta porquería.

Y aquí se queda la clara

la mejor jurisprudencia

de tu querida presencia

de la virtud más cara

si la mano viene rara

la propia mano lamenta

Zaffaroni se la inventa

los demás vienen en poni

comandante Zaffaroni

​llega entero a los ochenta".