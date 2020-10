Jujuy: entregaron a las fuerzas 20 "llamas metralleta" y explotaron los memes

Con el fin de facilitar las tareas de movimientos operacionales en la zona de alta montaña y mejorar la logística para combatir el narcotráfico, el Gobierno Provincial de Jujuy que conduce Gerardo Morales, entregó a un Grupo de Artillería 20 llamas con arnés para posicionar unas ametralladoras.

Rápidamente en el mundo de las redes sociales se mofaron de la iniciativa de las autoridades y del Ejército Argentino, por la "tecnología" .

También hubo críticas acerca del propósito de estos animales y de la manera en la que son utilizados, y se preguntaron si esto no era "maltrato animal".



En Jujuy entregaron 20 llamas al Ejército para ampliar su capacidad logística . No no es joda!!! pic.twitter.com/mjtyMsEhgk

Welcome to Peronia!

Gerardo Morales, entregó al ejército 20 llamas, la entrega se fue en las instalaciones del GA 5 de Jujuy. A la derecha lo que andan probando en otros ejércitos del mundo.

¿Se dan cuenta de la forma en que nos ve el mundo?

In your face Trump! pic.twitter.com/yna19xphcG