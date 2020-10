Un diputado paraguayo sesionó desnudo y dio una insólita explicación

“Se me cayó el tereré”, explicó un diputado paraguayo que sesionó desnudo en el Congreso (virtual) de Paraguay, donde Roberto González apareció con al menos el torso descubierto durante la sesión de la Cámara baja.

Tras la viralización de las imágenes, el legislador afirmó que se había volcado tereré en la camisa que llevaba puesta y que no se había dado cuenta de que tenía la cámara activada.

En las imágenes, el diputado parecería estar totalmente desnudo. No obstante, aseguró que “solo tenía el torso desnudo”.

“Me había manchado la camisa con tereré por lo que me la saqué, y fue en el momento en que estábamos tratando el otorgamiento de la Orden Comuneros a Francisco Russo, y me siento sin percatarme. Me olvidé de que estaba sin camisa y que la cámara estaba activada, y retomo el orden del día, pero fue cuestión de segundo. Luego me levanto y tomo la camisa, eso fue lo que ocurrió”, explicó González al diario ABC sobre el incidente.