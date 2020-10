¡Sin filtro! Alex Caniggia trató de "pedorro" a un programa producido por Tinelli

Alex Caniggia otra vez es noticia por una polémica: semanas atrás se negó a dar una entrevista a Andrea Taboada, periodista de Los Ángeles de la Mañana (conducido por Ángel de Brito), asegurando que no habla "con programas pedorros" y ayer, en la gala del Cantando 2020, dijo lo mismo sobre el envío que hace Lourdes Sánchez junto a Lizardo Ponce, "La previa del Cantando", el cuál es producido por la productora de Marcelo Tinelli (La Flia)

"Ahora me queda claro lo que es pedorro, y lo que hiciste hoy me parece bastante pedorro", lanzó Lourdes en relación a la performance de Caniggia, quien no se quedó callado: "Ah, porque usted trabaja en un programa “barat”, ¿o qué? ¿por qué estás dolida?". "Barat", vale aclarar, es un término que el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis utiliza a diario para criticar a otras personas o actitudes.

"Cero dolida. Para vos será “barat”, para mí es lo mejor del mundo. Y lo que vos hiciste acá es una pedorrada", retrucó la bailarina, pero Alex volvió a contestar: "Para mí pedorrada son los programas 'barats'. No es mi culpa si trabajás en un programa 'barat', ya tú sabes".

En ese momento De Brito tuvo que interceder para cortar la discusión, ya que necesitaba seguir avanzando con el programa, y ambos se quedaron con ganas de seguir debatiendo.