Poco tiempo después del inicio de la pandemia, Martín Giménez, vecino de Hernández, abrió un comedor donde actualmente se proveen periódicamente viandas a 130 vecinos del barrio. Lo que no imaginó es que la pandemia lo iba a poner en otro rol: ayudando a diario a sus hijas con los estudios para que no pierdan continuidad en plena pandemia: “es una lucha, porque la conectividad en el barrio es mala, porque tenemos una computadora y un celular y no siempre alcanzan para todo y porque son muchas las veces en que, yo, personalmente, me doy cuenta de que no tengo las herramientas para ayudarlas”, dice Giménez.

Pero hay algo que le preocupa más. En ese barrio -el comedor está en 134 entre 518 y 520- son varios los chicos que mantienen un contacto mínimo con la escuela durante la pandemia o directamente lo perdieron: “los ves en la canchita todo el día, en la esquina o saliendo a cartonear con los padres, que no tienen con quién dejarlos. En muchas de esas casas no hay dispositivos para conectarse, o tienen un celular o dos con datos. Se manejan con cuadernillos y fotocopias, pero no alcanza”, cuenta Giménez.

La preocupación por el impacto de la pandemia en el acceso a la educación de los chicos de barrios vulnerables platenses se ubicó en el centro de la atención la última semana a partir de tres estudios.

El primero lo desarrolló la Municipalidad de La Plata. Pone el acento en que dos de cada cinco adolescentes de sexto año abandonaron el colegio desde el inicio de la pandemia y que la mitad de los chicos de los sectores más postergados de esos barrios no tienen clases a diario con un docente desde que se inicio el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio y no cuenta con los elementos necesarios para mantener una comunicación con la escuela.

El segundo de los estudios estuvo a cargo de la ONG La Plata Solidaria en varios barrios vulnerables de la periferia platense y reveló que la mayoría de los chicos consultados tiene una mala conexión de Internet, que la logra a través de datos y mediante dispositivos que comparten con otros familiares, el 26% reconoce no haber tenido contacto con sus docente en los últimos 15 días y más de la mitad que no había logrado enviar su tarea a tiempo.

El segundo de estos relevamientos compara la preservación del vínculo con la escuela en alumnos del sector público y del sector privado y muestra mayores limitaciones en la conectividad y en la continuidad en los del sector público.

Por último, otro estudio actualizado anualmente por la Universidad Católica de La Plata muestra cómo las limitaciones en la conectividad son estructurales en los barrios y se asocian a malas conexiones tanto como a las limitaciones en el acceso a dispositivos y a las instalaciones eléctricas deficientes.

Mientras tanto, expertos en pedagogía advirtieron que la recuperación del terreno perdido durante lo más estricto del aislamiento podría demandar meses en el caso de los chicos que quedaron más rezagados. En ese sentido, la pedagoga platense María Lidia Merzdorf, consideró que “la recuperación de un chico que quedó rezagado en circunstancias normales demanda dos semanas. Creo que habría que concentrarse en los próximos meses de manera prioritaria en restablecer el contacto con los chicos que se alejaron de la educación por la pandemia”.

Ayer el gobierno provincial anuncio el regreso de las clases presenciales en 24 distritos de la Provincia (la lista no incluye a La Plata) y la continuidad del recientemente anunciado Programa de Acompañamiento a las Trayectorias y a la Revinculación, en el que 45.000 docentes suplentes y en formación van al encuentro domiciliario de estudiantes para fortalecer el vínculo entre escuelas y familias.

DESERCIÓN Y POCO CONTACTO

El relevamiento realizado por la Municipalidad de La Plata en barrios vulnerables de Los Hornos, Tolosa y la Ciudad indica que dos de cada cinco adolescentes que cursan sexto año de la secundaria abandonaron el colegio, sólo dos de cada diez tienen contacto diario con la escuela y el 54% de los entrevistados dice que no tiene recursos tecnológicos necesarios para mantener la continuidad educativa.

El trabajo se hizo a través de la entrevista a 348 familias y se generaron vínculos con 725 chicos chicas y adolescentes de los cuales 604 se cuentan en edad escolar.

De él surge que en los hogares relevados, el 5,4% de los niños, niñas y adolescentes no está inscripto en ningún establecimiento educativo, y que sólo el 27,5% de los que sí lo están mantienen un contacto con la institución desde el inicio del ASPO. De entre ellos, el 44,6% dijo mantener un contacto semanal, el 27,5% diario, el 23,6% esporádico y en un 4,3% manifestó que ese contacto era nulo.



María Lilia Merzdorf, pedagoga.- “Además del impacto educativo, las dificultades para mantener el vínculo con la escuela tienen un impacto anímico en los chicos mal conectados y en sus padres”

Entre los niños consultados que mantienen contacto con la escuela, el 41% tiene clases mientras que el otro 37% sólo entrega cuadernillos y el restante 21% manifiesta tener otro tipo de contacto (llamados por teléfono y mensajería por WhatsApp).

Sobre la presencia de dispositivos tecnológicos para mantener vínculo virtual con los docentes y generar cierta continuidad educativa durante el aislamiento, el 73% de los hogares relevados cuenta con celular; el 15% con una computadora y un 12% no dispone de ninguno.

Los madres y padres consultados consideraron en un 43% de los casos que sus hijos no están aprendiendo contenidos durante el ASPO.

LIMITACIONES TECNOLÓGICAS

Los barrios de Villa Alba, El Mercadito, el asentamiento de 526 y 173 y Altos de San Lorenzo fueron el escenario de un relevamiento realizado por la ONG La Plata Solidaria sobre 126 chicos a los que se consultó sobre su contacto con la escuela durante la crisis sanitaria. De él se desprende que muchos chicos no mantuvieron ningún contacto con la escuela en el lapso considerado y que alrededor de la mitad encontró dificultades para entregar trabajos a tiempo, la mayoría de las veces a causa de limitaciones tecnológicas y de la conectividad.

A la pregunta “¿qué tipo de acceso a Internet tenés?”, el 63% de los chicos consultados respondió que era “por datos”, mientras que el 31,7% dijo contar con Wi-fi y el 3,2% con las dos opciones.

Interrogados acerca del dispositivo que usan para conectarse el 72,2% dijo que el celular, mientras que el 27,8% mencionó “otros” (tablet, PC, etcétera).

Más de la mitad reconoció que debían compartir ese dispositivo con otras personas: con una sola en el 46,6% de los casos, con dos en el 16,6% y con más de dos en el 8,7% de las ocasiones. Sólo el 28,6% dijo contar con un dispositivos de uso exclusivo.

A la pregunta de cuántas veces e habían podido contactar con su docente en los últimos 15 días, los chicos consultados respondieron “ninguna” en un 26% de los casos. Entre los que se contactaron, el 36,5% dijo que lo hizo una vez, el 21,4% dijo que lo hizo dos veces y el 15% más de dos veces. A su vez, el 46% de los consultados dijo que no había podido enviar su tarea o recibir la corrección correspondiente a tiempo, mientras que el 39% dijo que sí pudo hacerlo y el 15% que algunas veces.

Otro trabajo difundido ayer por la misma ONG y resultado del relevamiento a más de 120 padres mostraba las diferencias de contacto con la escuela y conectividad entre alumnos del sector público y el sector privado durante el ASPO.

Según ese relevamiento, mientras sólo el 7% de los alumnos del sector privado no habían tenido contacto con docentes en los últimos 15 días, ese porcentaje asciende entre los del sector público al 27%. Y mientras solo el 5% de los alumnos del privado dijeron mantener un sólo contacto con la escuela en 15 días el porcentaje en el caso de los alumnos del público ascendía al 37%.

“La brecha es tremenda y los números no son nada al lado del relato de los chicos”, dice Pablo Pérez, coordinador de la Plata Solidaria: “hasta hay chicos que salen a cartonear para quienes la escuela ya es cosa del pasado. La pregunta que inquieta es cuánta deserción tendremos a fin de año y cómo se logrará reconectar a estos chicos con la escuela”.

INTERNET DÉBIL

Según la última actualización del Índice de Integración de los asentamientos del Gran La Plata realizado por la Universidad Católica platense, la mala conexión a Internet es muy frecuente en los barrios. Además, los datos obtenidos muestran que en los asentamientos platenses 10,83% de los hogares no tienen cobertura de internet móvil y entre el 89,17% que sí la tiene se constataron problemas como señal débil o posibilidad de uso de texto WhatsApp pero con dificultades para traspaso de archivos.

TESTIMONIOS

MALA CONEXIÓN, DISPOSITIVOS LIMITADOS Y DEFICIENTES INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Desde los barrios relatan los esfuerzos por mantenerse conectados a distancia con la escuela, un desafío lleno de obstáculos

Rodrigo Martín es director del Observatorio Socioeconómico de la Universidad Católica de La Plata y dice que hay una constante tecnológica en cada ocasión en que recorren los asentamientos platenses para hacer la actualización del Indicador de Integración y Desarrollo: “el Wi-fi de las periferias es malo con relación al del centro. Siempre tienen poca señal y, la mayoría de las veces, para postear una foto en redes sociales tenemos que acercarnos más al casco urbano. Pero la conexión no es todo. Muchos hogares carecen de dispositivos y si los tienen, son limitados y de mala calidad. A eso se suma que las instalaciones eléctricas son deficientes en la mayoría de los casos: faltan tomacorrientes y también espacios adecuados para que un chico pueda aislarse y estudiar”.



Martín Giménez (45), coordinador de un merendero en Hernández.- “La conectividad del barrio es mala y la mayoría de los hogares cuenta con uno o dos celulares con datos, que se agotan en pocas tareas. La mayoría de los papás buscan los deberes cuando van a la escuela a buscar los bolsones de comida. Yo ayudo a mis dos hijas que están en el secundario”

Esta realidad, según Martín, se puede constatar en la mayoría de los 264 asentamientos que hay en la periferia de la Ciudad.

“En hogares de los barrios faltan espacios adecuados para que los chicos se aíslen a estudiar”

Elsa Vega (54), que coordina el comedor El Charquito, de 162 y 52, dice que durante el aislamiento son múltiples los factores que favorecen que en los barrios vulnerables los chicos reduzcan su contacto con la escuela.

“Hay chicos que tienen algún tipo de conexión y otros que no. La mayoría tiene teléfonos con datos que no alcanzan para mantenerse conectados y mucho menos para tener una clase por zoom o alguna otra plataforma similar. En muchos casos son los padres los que mantienen contacto con la escuela, les buscan la tarea, pero eso tampoco es fácil, porque el padre tiene que ayudar al chico a estudiar y hacer los trabajos. Y estamos hablando de papás que, en muchos casos, no tienen ni siquiera la primaria terminada”.

Elsa dice que nota esas dificultades ella misma, cuando ayuda con la tarea a dos de sus nietas con Internet: “tenemos una computadora y la más grande tiene su celular y yo el mío, pero no alcanza para todo lo que hay que hacer. Y para mi, que hace mucho pasé por la escuela, se me hace difícil explicar cuando trato de ayudar”, sostiene.



Elsa Vega (54), coordinadora de un comedor en barrio El Retiro.- “Se nota en el barrio que muchos chicos perdieron contacto con la escuela. Es que muchos hogares no cuentan con buenos dispositivos y conexión. Y a los papás que se manejan con fotocopias les cuesta explicar porque no es su rol.Yo lo noto cuando tengo que explicarles a mis nietas”

Mientras hace estas observaciones, Elsa dice que con la pandemia y el aislamiento muchos chicos perdieron el contacto con la escuela en el barrio.

“Yo creo que tres de cada diez de los pibes del barrio no están conectados. Lo ves porque andan dando vueltas sin nada que hacer, o porque salen a cartonear con los padres. Pero más difícil es que las mismas familias reconozcan que están teniendo ese problema”, dice y agrega, “de todas maneras yo no creo que con esta pandemia y este número de casos los chicos tengan que volver a clases presenciales. Hay que buscar una solución que no los exponga al contagio ni a ellos ni a sus familiares”.

Para Martín Giménez, que coordina un comedor en 134 entre 519 y 520, del barrio de Hernández, “la conectividad en el barrio es mala. La mayoría de los papás no cuentan con buenos dispositivos, o tienen celulares con datos, que haciendo dos tareas a lo sumo, ya se acaban. y van a buscar la tarea para los chicos cuando van a la escuela los días en que se reparten los bolsones de comida. Pero eso genera dos problemas más: hay que hacer fotocopias de las tareas y muchos padres no tienen con qué. Además, la situación los obliga a ayudar a los chicos a hacer los deberes y no todos están capacitados para eso.