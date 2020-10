Mendoza se opone a retroceder a la fase 1 de la cuarentena

A pesar del decreto presidencial, el gobierno de Mendoza se opone a retroceder a la fase 1 del aislamiento obligatorio ante la pandemia del coronavirus. "Seguiremos como veníamos", aseguró el gobernador Rodolfo Suárez, quien mañana viaja a Buenos Aires para reunirse con Alberto Fernández.

"No vamos a volver a fase 1 en Mendoza, seguiremos como veníamos.Vemos en el decreto presidencial que hay muchas zonas grises que hay que aclarar. Se habla de departamentos y no de conglomerado urbano. Hoy los mendocinos pueden trabajar y vamos a defender el empleo. La apertura económica hay que defenderla porque no podemos vivir en confinamiento permanente", indicó Suárez hoy en diálogo con la prensa.

Si bien dijo que en Mendoza son "respetuosos de las instituciones”, admitió “diferencias” con el Gobierno Nacional que en los hechos se traducirán en una continuidad de las actividades en varias localidades de Mendoza, en contra de lo que plantea el decreto 792/2020 firmado por Alberto Fernández para la nueva etapa de cuarentena en 18 provincias.

“Después de haber estudiado el decreto del Presidente determinamos que en Mendoza seguimos como estamos con las libertades que manteníamos hasta ahora”, afirmó.

De esta manera, el gobierno de la provincia cuyana anunció que mantendrá las mismas actividades económicas y flexibilizaciones tal cual están vigentes, salvo las reuniones familiares y las congregaciones en templos religiosos, que deberán esperar a la autorización de la Nación cuando Suárez se reúna mañana con el Presidente y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Suárez aclaró, por otro lado, que se regresará al esquema de salidas programadas de la gente por terminación de DNI: 1, 2, 3, 4 y 5 los días lunes, miércoles, viernes y domingos por la mañana; y 6, 7, 8, 9 y 0 los días martes, jueves, sábados y domingos por la tarde. El fin de semana pasado, esta disposición se había eliminado.