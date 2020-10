Cafiero encabezó un encuentro con concejalas de todo el país

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, encabezó este mediodía el conversatorio de la Red Federal de Concejalas de la Federación Argentina de Municipios (FAM), donde se abordaron las políticas de integración territorial, en el marco de la reconstrucción argentina para la salida a la pandemia del COVID-19.

Bajo la consigna “Hacia una Argentina Integrada. Territorios y Justicia Social”, el jefe de Gabinete fue el encargado del cierre de esta actividad virtual desarrollada junto a más de un centenar de concejalas de todo el país, que contó con las palabras en la apertura del titular de la FAM, Javier Noguera y la participación de la coordinadora de la red de concejalas, María Higonet, la subsecretaría de Asuntos Parlamentarios, Cecilia Gómez Mirada y la Presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, entre otras dirigentes

Al inicio de su disertación Cafiero destacó la importancia de la Red Federal de Concejalas, “que da cuenta de la gran cantidad de dirigentes y dirigentes que tiene el peronismo, que se van renovando con las generaciones, y eso es vital para un movimiento político”.

“El movimiento feminista ha sido en este último tiempo el catalizador más importante de irrupción democrática que ha tenido el mundo. Y en Argentina se profundizó. El movimiento que ya existía fue tomando mayor cuerpo y pedía una agenda distinta, con más políticas públicas dirigidas a disminuir la brecha de géneros como lo demuestra el presupuesto 2021 que tiene una mirada de género, e incorpora 55 políticas públicas entre todos los ministerios. Creo que el peronismo ha sido justamente eso, alguien que supo escuchar las demandas sociales y a esas demandas ponerles una representación política”, amplió el ministro coordinador.

“Entendemos la angustia, la bronca, las miradas distintas, pero no nos van a poder decir que no hicimos. Es inédito lo que hicimos en este tiempo, no solo en recursos, sino en diálogo político”, destacó Cafiero y amplió: “Nosotros somos quienes mejor interpretamos a nuestra gente, estamos en un momento muy duro pero con el esfuerzo de todos vamos a salir adelante.”

Asimismo, el jefe de Gabinete subrayó que el peronismo “no está adormecido, no hay que equivocarse. Que el peronismo tenga una relación directa con la ética del cuidado, no implica que esté en retaguardia. Nosotros trabajamos para cuidar la vida de nuestra gente, no estamos temerosos. La agenda de la sociedad, el peronismo la traduce en hechos”

“Hay que convocar para darle pelea a esta pandemia y tenemos que ser tajantes ante el discurso del odio. Al odio no se le antepone odio, porque así generamos violencia y nosotros no hacemos eso. Al odio le anteponemos esperanza, democracia, debate, escucharnos”, enfatizó Cafiero.

Finalmente, recalcó que “No existe el 'fuego amigo', ese es un término de los medios. El Frente de Todos es diverso. Recordemos que los que se fueron se espiaban entre ellos"

Durante el encuentro, que pudo seguirse en vivo a través de las redes sociales de la Federación Argentina de Municipios, expusieron concejalas de Jujuy, La Rioja, Catamarca, Chaco, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Chubut y Santa Cruz, en representación de las cinco regiones del país (Norte, NOA, NEA, Centro y Patagonia).