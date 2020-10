Explotaron los memes y las críticas a Floppy Tesouro por su homenaje a Cris Morena

Floppy Tesouro nuevamente quedó en el ojo de la tormenta. Esta vez fue por el homenaje que decidió rendir a Cris Morena en el Cantando 2020 por lo que recibió fuertes críticas de parte de los fans de las series realizadas por la productora televisiva.

“Trabajé con Cris. Fue lo primero que hice en televisión. Hice Rebelde Way, Alma Pirata, Floricienta. Juro que está chequeado”, dijo Floppy casi teniendo que mostrar el archivo de sus participaciones en las tiras indicadas.

El comentario no fue bien recibido en las redes sociales. Los fans pusieron el grito en el cielo por las aseveraciones de la modelo ya que no fue protagonista ni integró el elenco. En este marco, la morocha fue blanco de críticas y memes en las redes sociales.

A esto se sumó que la actriz explicó que si bien el homenaje es a Cris Morena le dedicó su performance a su padre, quien la acompañó a todos los castings que realizó cuando era chica e iba detrás del sueño de trabajar en televisión.

Con los ojos llenos de lágrimas, Floppy lamentó la situación que atraviesa el mundo con la pandemia del coronavirus y el hecho de que su padre no pueda asistir al estudio del Cantando 2020, ya que integra el grupo de riesgo y debe quedarse en su casa. “Sufre no estar acá. Yo soy hija única, y para mi papá mi hija, mi mamá y yo somos todo”, aseguró.

“Todos admiramos a Cris Morena, pero yo lo voy a hacer por él. Me marcó mucho, fueron mis comienzos televisivos. Siempre estoy muy agradecida a los productores que confiaron en mí. Me conecta a lo primero que hice, a estar sentadita en un casting”, continuó Tesouro, emocionada, y agregó: “Quedé en un concurso que se llamaba Rebelde Way por un día. Y para todos los chicos que tienen este sueño yo digo que siempre luchen porque lo que era un día terminó estar acá parada y haciendo una carrera”.