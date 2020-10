Siguen en caída depósitos y reservas, y la liquidación de agroexportadores no aparece

Las empresas comenzaron a hacerse de pesos para poder pagar los impuestos, sobre todo el IVA. Es que los exportadores liquidaron el volumen habitual de dólares y preocupa que no haya subido la oferta del sector.

En el mercado plaza marginal sí hubo más oferta ya que el dólar blue bajó $ 1 a $ 166, pero sobre el final volvió a ubicarse en los $167 con lo que había cerrado el pasado viernes. Fue en este segmento donde se vio la mayor oferta de los que compraron dólar ahorro y quienes vendieron en el mercado paralelo, la famosa operación denominada "puré) con el objetivo de hacer una diferencia de unos $ 6.000 (compraron en los bancos a $ 135,71 y los vendieron a $ 163).

Así las cosas, los tenedores de dólar ahorro regulan sus ventas ya que esperan que la divisa suba en el futuro cercano. Esto queda reflejado en la moderación del retiro de depósitos en dólares en lo que va de octubre. Ya en las primeras cinco ruedas del mes retiraron U$D 448 millones, es decir un ritmo de U$D 88 millones diarios contra más de 100 millones diarios de la segunda quincena del mes pasado. Lo cierto es que se trata de una salida que preocupa porque afecta directamente a las reservas que se integran con un porcentaje de esos depósitos que ahora están en U$D 15.699 millones.

¿Qué pasó en la plaza mayorista? Los negocios se mantuvieron en U$D 241 millones, una muestra de que las medidas destinadas al auxilio de exportadores no surtieron el efecto deseado por el Gobierno. La restricción de venta a los importadores fue más importante que la liquidación del agro y esto hizo que el Banco Central tuviera una rueda equilibrada donde no vendió divisas. Así el dólar aumentó 72 centavos a $ 77,48 producto de la alteración del ritmo devaluatorio. Aunque la salida de dólares de los bancos influyó en las reservas que perdieron U$D 196 millones para quedar en U$S 40.838 millones.