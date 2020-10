Un múltiple campeón de motociclismo, positivo de coronavirus

El excampeón de Moto GP, el italiano Valentino Rossi (Yamaha), dio positivo en coronavirus tras presentar un cuadro febril y no estará el domingo en el Gran Premio de Aragón, España, undécima fecha del calendario de la especialidad.

En declaraciones a medios italianos y españoles, Rossi señaló: "Esta mañana me desperté y no me sentía bien, mis huesos estaban marcados y tenía un poco de fiebre, así que llamé inmediatamente al médico que me examinó dos veces".

El piloto del equipo oficial Yamaha confirmó: "El resultado de la prueba rápida de PCR fue negativo, al igual que la prueba a la que me sometí el martes pasado, pero el segundo, del que me enviaron el resultado de esta tarde, fue lamentablemente positivo".

"Estoy tan decepcionado de tener que perderme la carrera en Aragón, y me gustaría ser optimista y tener confianza, pero espero que la segunda ronda en Aragón también sea un 'no go' para mí", manifestó el excampeón de los mundiales de 125, 250 y 500 cc.

"Il Dottore" confesó que está "triste y enojado" porque hizo "todo lo posible para respetar el protocolo".