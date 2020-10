Otro argentino fue reconocido con la Orden del Imperio Británico

El biólogo argentino radicado en Londres Israel Gloger fue reconocido con el título de oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE, por su sigla en inglés), uno de los galardones más prestigiosos otorgado por la reina Isabel II, por su trabajo en apoyo a las relaciones científicas entre Argentina y el Reino Unido.

Gloger, conocido como Isro, que dirige el programa “Trust in Science” del laboratorio británico GSK (GlaxoSmithKline), una iniciativa público-privada que apoya a científicos argentinos en sus investigaciones, pasará a formar parte de la “Excelentísima Orden del Imperio Británico”, al igual que la médica patóloga argentina Marta Cohen, formada en la UNLP y quien también recibió la distinción este año.

Esta es la primera vez que dos argentinos son nombrados al mismo tiempo con este galardón fundado el 4 de junio de 1917 por el rey Jorge V y otorgado actualmente por la monarca británica.

Hace casi 30 años, la médica y patóloga argentina ya fallecida Julia Polak fue distinguida con otra de las cinco clases que comprende la Orden, al ser nombrada como Dama del Imperio británico (DBE).

Entre los miembros de la Orden Británica se encuentran Paul McCartney (1965) John Lennon (1965), Bill Gates (2005) y Bono (2007), entre otras personalidades.

“No me esperaba esta distinción. Había recibido dos premios en Argentina, pero este de acá no me lo imaginé nunca. Sentí mucha emoción y sorpresa al ver que estaba siendo reconocido por un esfuerzo realizado desde hace muchos años”, dijo Gloger desde Londres.