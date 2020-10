Denunció que un falso asistente del Bapro intentó engañarla para ir a un cajero en Tolosa

La pandemia generó que muchos trámites de compras y bancarios se realicen de manera remota o electrónica y así evitar concurrir a sucursales o comercios. Inevitablemente, motivó el accionar de los ciberdelincuentes y los casos de estafas virtuales.

María (que por seguridad prefirió resguardar su apellido) es auxiliar de educación y vive en Tolosa. Según contó, para resguardar los pesos que había podido ahorrar en los últimos meses intentó comprar los 200 dólares permitidos. Lo hizo a través del Banco Provincia, pero recibió la negativa.

De acuerdo a lo que cuenta, como tenía una pequeña deuda de la tarjeta de crédito, la habían al plan V de refinanciación, lo cual la incluía dentro los puntos que el Banco Central (BCRA) detalló en una de sus últimas resoluciones de quienes no podrían acceder a la compra de la divisa.

Ella intentó comunicarse con el Bapro ya que consideraba que nunca había pedido ese plan de refinanciación y no obtuvo respuestas. Para descargar su bronca, decidió hacer una publicación en su Facebook contando el problema.

Rápido de reflejos, un presunto ciberladrón se hizo pasar como asesor comercial de la entidad bancaria y la contactó por mensaje privado. Como ella había enviado mensajes a la cuenta oficial, pensó que la respuesta podría llegar de manera de alguien particular. La conversación y derivó en un posterior llamado telefónico.

"Tenía el logo del Bapro y siempre me resultó sospechoso, pero accedí a darle mi número", dijo María. "Como el llamado vino enseguida y eran pasadas las 19 de ayer, me llamó la atención y decidí no darle detalles aunque sí seguirle el juego".

"Entre cosas que me preguntaba y demás, en un momento me ofreció la solución a mí problema y me preguntaba donde vivía y poder el trámite en el cajero más cercano. Ahí decidí cortarle", alertó.