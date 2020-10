Cómo son los protocolos sanitarios en bares y restaurantes de Europa

Desde hace algunos meses, bares, restaurantes y demás locales gastronómicos están implementando rigurosos protocolos sanitarios en lo que fue el esperado regreso de la actividad, que ahora vuelve a estar en la mira de los gobiernos por los nuevos brotes de coronavirus.

En Europa no hubo tanto rechazo al regreso de la actividad, seguramente porque el clima estival permitió que los comercios se pudiesen organizar para habilitar mesas y lugares en el exterior.

Un paso adelante estuvo Italia, en donde algunos bares y restaurantes tienen un servicio online y a través del código QR se puede ordenar el pedido y abonar. De esta manera se evita por completo el contacto con los clientes.

El Reino Unido fue uno de los primeros países en retomar la actividad, con protocolos de vajilla descartable, distancia y personal de atención virtual. Mucho alcohol en gel, limpieza en las mesas y pisos, y utilización obligatoria de tapabocas para transitar lugares internos, por ejemplo en el camino hacia los baños.

Hoy, como en casi todos los países de Europa comenzó a regir el toque de queda y de esta manera a partir de las 21 horas se tuvieron que cerrar bares y restaurantes. También las discotecas y casas de fiestas

El gobierno de Madrid dispuso la utilización de espacios públicos, como plazas, ramblas y veredas. Además, sectores que antes eran utilizados para estacionamiento fueron pintados de verde para que bares y restaurantes puedan colocar mesas y sillas, anexando sus terrazas y espacios.

En las ciudades balnearias los comercios tuvieron actividad casi normal, pero con las restricciones de haber recibido miles de turistas menos que en otras oportunidades. Hubo lugares que mostraron prudencia y respeto sanitario, pero otros que se olvidaron por completo de los protocolos a utilizar. Pero en España como en otros países del mundo el crecimiento de casos no tuvo nada que ver con la apertura del rubro gastronómico.

En Lisboa, por ejemplo, las restricciones fueron menores. Y lo fueron durante los meses más estrictos en otros países cercanos. Además de bares y restaurantes con protocolos, también empezaron a vivirse algunas fiestas electrónicas, al aire libre y con amplios espacios.

Francia fue de los primeros países en retomar la actividad. Primero abrieron los centros gastronómicos al aire libre y luego lo hicieron en los salones. Se implementó el sistema de vidrios para dividir a las mesas y que dos o cuatro personas puedan comer sin tener contacto con los demás comensales.

Pero el mismo país fue de los primeros en dar marcha atrás. El presidente Emmanuel Macron anunció días atrás que 18 millones de ciudadanos en nueve regiones de la nación, incluida París, estarán bajo un toque de queda que entrará en vigor el sábado y se mantendrá hasta el 1 de diciembre.

El mandatario también volvió a establecer el estado de emergencia sanitaria en el país, que terminó hace tres meses. El toque de queda empezará a las 21 y está dirigido a limitar el resurgimiento del coronavirus en medio de una segunda ola.

El toque de queda se implementará en la región de París y en Grenoble, Lille, Lyon, Aix-en-Provence, Marsella, Tolosa, Montpellier y Saint-Etienne.

"No iremos a los restaurantes después de las 9 de la noche, no veremos a los amigos, no saldremos de fiesta, porque así es como se transmite el virus'', manifestó Macron.