En fotos, todo lo que dejó el Día de la Lealtad peronista

El peronismo conmemoró hoy el 75° aniversario del Día de la Lealtad con una caravana por el centro porteño y la Plaza de Mayo y un acto en la sede de la CGT donde habló el presidente Alberto Fernández, en el cual convocó a “la unidad de todos los argentinos sin odios ni rencores para reconstruir la Argentina”.



La jornada en conmemoración del 17 de octubre de 1945 cuando una masiva movilización de obreros colmó la Plaza de Mayo en reclamo de la liberación del entonces coronel Juan Domingo Perón, tuvo como epicentro el acto oficial en la CGT encabezado por el Presidente que estuvo acompañado por dirigentes sindicales, funcionarios nacionales, gobernadores, legisladores, intendentes y referentes del justicialismo.



Allí, Fernández aseveró: "Empezamos hoy un tiempo distinto, empezamos el tiempo de la reconstrucción de la Argentina. A esta Argentina derrumbada lo vamos a poner de pie. A esta Argentina que se enferma la vamos a curar nosotros, sin odios ni rencores".

En su discurso de más de 20 minutos, Fernández subrayó: “Vamos a convocar a todos los argentinos a estar unidos porque el mundo nos exige la unidad porque la pandemia no ha terminado y no resolvimos el problema del virus”.



La reducida asistencia al salón Felipe Vallese de la CGT debido a los protocolos sanitarios por la pandemia se complementó a través de una conexión por videoconferencia con los distintos gobernadores que estuvieron presentes mediante unas pantallas led, pero el único orador del acto fue el primer mandatario.



Al igual que en los actos que realiza el justicialismo, el acto concluyó con uno de los principales símbolos del justicialismo: la clásica marcha peronista que inmortalizó el cantante Hugo del Carril.

A través de la plataforma 75octubres, se planificaba una movilización virtual en las redes, con avatares e íconos electrónicos, pero esa convocatoria no se pudo realizar.



Es que el sitio especialmente diseñado para que los militantes participaran de la marcha desde sus casas recibió “un ataque informático masivo”, según afirmaron los organizadores que transmitieron el evento por las redes sociales.



Al respecto, el diputado nacional y presidente del Partido Justicialista (PJ), José Luis Gioja, apuntó: “Los ciber gorilas no descansan, este ataque no se le ocurrió a alguien hoy a la mañana, hace varios días que lo están planificando. Pero igual vamos a celebrar sin odios ni rencores”, remarcó.



Al no poder realizarse la movilización virtual, el color de la liturgia peronista se volcó a las calles de la ciudad de Buenos Aires y fue masiva la ‘caravana de la lealtad’ convocada por el Frente Sindical para el Modelo Nacional, cuyo mayor referente es el secretario general del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano.



Con banderas argentinas e imágenes de Perón, Eva Perón, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, la movilización en vehículos a favor del Gobierno nacional de Alberto Fernández y Cristina Kirchner fue contundente y concluyó en Plaza de Mayo, luego de recorrer el centro porteño por la avenida 9 de Julio.



Otro de los actos en la fecha fundacional del peronismo fue en la isla Martín García, a donde pasado el mediodía llegó Alberto Fernández junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y visitaron el lugar donde estuvo preso Perón hasta unas horas antes del 17 de octubre de 1945.



El Presidente recordó que en esa isla del Río de la Plata también estuvo detenido "Don Hipólito Yrigoyen que fue el primer soñador que tuvo el siglo XX" y afirmó que fue "el primero que quiso terminar con los conservadores del fraude patriótico y dio origen también a un movimiento muy importante como fue el radicalismo".



"Me parece importante recordar esa historia acá, porque la historia argentina está marcada por las dos corrientes que nacieron el 17 de octubre: el peronismo y el antiperonismo", expresó por su parte Kicillof.



En tanto, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien no asistió al acto de la CGT, pero desde sus redes sociales pidió "que la lealtad a las convicciones, al pueblo y a la Patria sigan inalterables en tiempos de pandemia. Con la misma pasión y el amor de siempre".



Antes de las palabras del Presidente en la central obrera, varios dirigentes expresaron sus opiniones en relación a la conmemoración en testimonios que se reprodujeron por el sitio 75octubres.



El cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, aseguró que el 17 de octubre de 1945 "fue la fecha donde aparecieron los derechos sociales", que "tenían que ver con la calidad de vida de todos los argentinos".



Por su parte, el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, manifestó que el peronismo "mantiene su vigencia porque cambió la historia de la Argentina".



Para Emilio Pérsico, secretario general del Movimiento Evita, “el peronismo es revolucionario porque les dio poder a los que no tenían poder e incorporó a los trabajadores a la política", y aseguró que "sigue vigente en los trabajadores y los humildes de la patria".



En tanto, el gobernador tucumano Juan Manzur indicó que "a lo largo de estos primeros 75 años de vida el peronismo tuvo que pasar por diferentes situaciones muy críticas, haciéndose cargo siempre de todas las dificultades y mirando hacia delante".



Sergio Uñac, gobernador de San Juan, manifestó: "En estos 75 años que hemos vivido aprendimos que el 17 de octubre de 1945 nacía una alianza indestructible entre el pueblo argentino y sus dirigentes, en este caso el General Perón y la compañera Evita".



A su turno, el santafesino Omar Perotti afirmó que "el 17 de octubre celebramos nuestra Lealtad" y acompañó la convocatoria a la marcha virtual para manifestar "con responsabilidad el orgullo de ser peronistas".