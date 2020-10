Violento asalto a un arquitecto y su hijo en una casa de Gonnet a plena luz del día

Un arquitecto de 50 años y su hijo de 16 vivieron en la tarde del viernes una pesadilla que se extendió por más de media hora cuando al menos tres delincuentes se metieron en su vivienda, los amenazaron, golpearon y se llevaron varios objetos de valor.

El hecho ocurrió en 26 entre 491 y 493 en pleno Gonnet pasadas las 18 de ayer. Según contó el damnificado a EL DIA, se produjo en momentos en que su hijo se encontraba en una habitación jugando a la playstation y él descansando en el patio. Creen que se metieron por una ventana que se encontraba semiabierta.

“Me pedía joyas y le expliqué que no tenemos. `Entonces, te voy a tener que matar´, me dijo. Después, agarró mi teléfono y me pidió la clave para desbloquearlo, pero en medio de esa situación no podía recordarla y me dijo: `ya vas por la segunda. Te voy a matar´”, relató la víctima a este diario.

Los ladrones huyeron del lugar con algo de dinero en efectivo, relojes, una Playstation 4, celulares y dos computadores portátiles.

De la llegada a la casa y de la huída no se habían identificado rastros hasta hoy en la investigación del caso que le dio un nuevo sacudón violento a una zona castigada, como es Gonnet, con entraderas y asaltos en los últimos días.

EL SEGUNDO ROBO VIOLENTO QUE SUFREN

El arquitecto volvió a estar en un lugar de terror que ya conocía. En febrero de 2016 tras disfrutar de una cena con amigos en un bar de City Bell fue interceptado por ladrones en la puerta de su casa. Los motochorros se llevaron la Honda Tornado en la que se movía aquella noche y ante el abismo de muerte imploró por su vida. Al acercarse uno de los ladrones directamente le dio un tiro en una pierna. “No me mates que tengo hijos”, le contó aquella vez a este diario (ver Balearon a un arquitecto para robarle la moto en Gonnet).