Duhalde, Barrionuevo, Moreno y Acuña, juntos por el 17 de octubre

El primer acto por el 17 de octubre reunió ayer en el Monumento porteño a Juan Domingo Perón (Paseo Colón y Belgrano) a Eduardo Duhalde, Luis Barrionuevo, Guillermo Moreno, Julio Bárbaro, Claudia Rucci y el cotitular de la CGT, Carlos Acuña, todos con barbijos. El único orador fue Acuña, quien advirtió que “no hay que ser alcahuete de turno. Lo que no está bien, no está bien. Y el pueblo argentino no está nada bien”.