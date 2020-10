Lola Latorre dio positivo y ahora sus padres quedarán aislados también

Siguen los contagios de coronavirus en Cantando 2020. Ahora le tocó a Lola Latorre, la hija del ex futbolista y de Yanina, la panelista de Los ángeles de la mañana.

En los últimos días las miradas se depositaron en el reality, luego de que la coach Natalia Cociuffo se contagió de COVID-19. De inmediato la producción del reality decidió hisopar a todos sus contactos cercanos.

Primero dieron positivo Brian Lanzelotta y Ángela Leiva. Luego Lucas Spadafora. Ahora se sumó Lola Latorre

Desde su cuenta de Instagram, la nueva influencer confirmó la noticia. Pero llevó tranquilidad a sus seguidores: “Me siento súper bien”. Su mamá Yanina Latorre no se quiso quedar atrás y por la misma vía dio detalles sobre la salud de su hija y contó que tanto ella como su marido, Diego Latorre, y su hijo, Dieguito, no se hisoparon pero, al convivir con ella son considerados positivos y deben quedarse aislados en su casa. “Acá estamos. La amargura que tengo… A partir de hoy son diez días de aislamiento total, toda la familia. Nosotros no nos hisopamos, pero al estar todos juntos nos dan como positivos”, explicó detalladamente la panelista de Los Ángeles de la Mañana, en una serie de stories que publicó el sábado por la tarde. Respecto a la salud de su hija, dijo que tuvo cansancio, tos y dolor de cabeza y corporal, pero “nada grave ni tremendo”. Ya el sábado se encontraba mejor. “Yo hoy me siento muy cansada, como que me duelen los hombros, pero estoy bien. Los demás también están todos bien. Yo los voy a mantener informados… Ya no sé si hablo así por la amargura o por el COVID. Ahora, a bancar los trapos, ¿no, Loli? ¿Qué vamos a hacer? Lolita está angustiada...”, le preguntó a su hija, que se encontraba acostada en el sillón del living a unos metros suyo. Play

La preocupación de Yanina Latorre tras el positivo de COVID de su hija, Lola (Video: Instagram)

“Todos creían que me lo iba a agarrar yo porque me la pasé trabajando en la calle. Pero zafé, y te lo agarraste vos ensayando -continuó hablándole a su hija-. Nadie es inmune. Nos agarró y lo único que espero es que no nos agarren síntomas fuertes porque eso me da un poquito de miedo: el sufrimiento. Menos mal que no vimos a la abuela en toda la semana, Dios mío… Lindo Día de la Madre vamos a pasar”.

Haciendo honor a sus palabras, el domingo, Día de la Madre, Yanina volvió a utilizar su cuenta en Instagram para pasar a sus seguidores el “parte médico” de la familia. En esta oportunidad, se mostró con mucha más energía. Según su relato, viene durmiendo mal por la preocupación que le produce esta situación que están viviendo sus seres queridos. Por ese motivo, a las seis de la mañana ya estaba despierta y tomando mates en soledad.

Yanina Latorre contó cómo se encuentra su familia (Video: Instagram)

“Creo que me siento bien, no sé si estoy somatizando pero tengo un poco de dolor acá atrás (señalándose la espalda) y un cansancio… Pero también estoy metida acá hace días y no duermo de noche… Voy a tener que estar acá hasta el martes de la otra semana, o sea que estoy somatizando, pero siento dolor de garganta… Creo que no es nada”, detalló Yanina.

La panelista aseguró que su hija se despertó aún mejor que el día anterior y que Diego Latorre padre e hijo no manifestaron síntomas. A pesar de todo, no se iba a quedar sin aprovechar el calor del Día de la Madre y decretó la “temporada de traje de baño”. “Voy a intentar descansar y tomármelo con calma. Les voy a pasar el parte diario dos veces por día, pero por ahora todos los de la familia estamos hermosos”, concluyó, antes de zambullirse de un chapuzón a la pileta.