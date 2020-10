Cambaceres despidió a uno de sus grandes emblemas: Daniel “Chirola” Arrambide

La familia de Defensores de Cambaceres está triste y llora en silencio. Mira al cielo, reza y agradece por todo lo que hizo con la camiseta de sus amores. Uno de los emblemas futbolísticos, que supo darle al club de Ensenada enormes e inolvidables satisfacciones como jugador y también como entrenador, falleció en las últimas horas, dejando un vacío que nadie podrá ocupar.

Sí, Daniel Emir Arrambide, conocido por todos como “Chirola”, dejó en Defensores de Cambaceres su sello marcado a fuego, que perdurará por siempre a pesar del paso inexorable del tiempo.

Sus recuerdos y su figura emblemática van a existir eternamente. Y nadie podrá borrar con el codo todo lo que dejó en su etapa como capitán del Rojo y también como aquel formador de un equipo que hizo historia, y que alcanzó el cielo con las manos en la temporada 1990/91, cuando obtuvo el ascenso a la B Metropolitana, de la mano de grandes figuras como José Luis Calderón, Héctor Aragón, el Checho González, el “Rapi” Avecedo y “Chinchulín” Quiroga, entre otros.

“Daniel fue una excelente persona, compañero, solidario. Siempre atento a los jugadores. Un tipo que dirigiendo era sencillo, noble, de armar los grupos uniformes. Futbolísticamente no tenía reparos en atacar y atacar, porque ese era su concepto. Lo que pregonaba para sus equipos. Daniel me dio muchísima libertad para manejar el plantel en el año que estuve con él. Después, los resultados no se dieron, y lamentablemente se tuvo que ir y lo entendió. Un tipo enormemente humilde, que le hacía bien al grupo, siempre contando anécdotas de la vida y dejando traslucir su alegría. La verdad, me siento muy emocionado porque nos deja una gran persona, que supo dejar grandes conocimientos en Cambaceres”, recordó el profesor Sergio Bianchi, quien trabajó junto a Chirola Arrambide en dos etapas de su carrera como entrenador del Rojo.

DE GIMNASIA A CAMBACERES

Daniel Arrambide realizó las inferiores en Gimnasia. Hasta jugar en primera división. En 1982, pasó a formar parte de las filas de Argentino de Quilmes. Y en 1983, se produjo su llegada a Cambaceres, que estaba en la Primera C.

El torneo ya estaba en marcha y el “rubio” volante arrastraba una dolencia en su pierna izquierda. Una tarde, le golpeó la puerta del vestuario al entonces entrenador, Héctor “Cacho” Massa, se presentó y le pidió la posibilidad de formar parte del plantel, una vez que se recuperara de la lesión. Jamás imaginó la carrera que iba a desarrollar en el Rojo como jugador y también como entrenador, consiguiendo algo que nadie ha logrado como es ascender de categoría en dos funciones diferentes.

Como DT, en la 1990-91, formó un Rojo fantástico que ascendió a la B con un fútbol notable

El debut de Chirola en la primera del Rojo se produjo el 9 de abril de 1983, por la novena fecha del torneo de la C. Fue en el estadio 12 de Octubre, con un empate sin goles frente a Talleres de Remedios de Escalada. Cambaceres, esa tarde, salió a la cancha con Schattenhofer; Julio Giordano, Juan Carlos Gómez, Chirdo y Asconiga; Arrambide, Lalo Borgarelli y Núñez; Héctor Sánchez, Matteozzi y Luis Juárez.

SU GOL QUE PASÓ A LA HISTORIA

Sin dudas que Chirola Arrambide tuvo dos etapas muy marcadas en la vida de Cambaceres. Como jugador, convirtió el gol más importante de su carrera. Se produjo el 24 de noviembre de 1984, en la final contra Juventud Unida por el ascenso a la C. El volante convirtió, de penal, la segunda conquista que ponía a Camba en ventaja. Luego, Barragán sellaría el 3 a 1 definitivo y el ascenso que marcó una etapa.

SU ESTRENO COMO TÉCNICO

El debut de Chirola Arrambide como entrenador de Cambaceres se produjo en la temporada de Primera C 89/90, en el partido como local ante Berazategui, que terminó 0 a 0. Fue el 15 de julio de 1989. Arrambide se hizo cargo en la tercera fecha, tras la renuncia de Manuel Cordiviola. La casualidad quiso que ese día el técnico de Bera fuera Roberto Zapata, quién lo dirigió en el ascenso con el Rojo en 1984.

En ese torneo, el Rojo culminó en la tercera posición con 45 unidades. Y consiguió clasificar al torneo octogonal. Tras eliminar a Lugano y a Midland, llegó a la ansiada final contra Argentino de Rosario. Un empate sin goles en la ida en la cancha de Newell´s dejó a Camba al borde del ascenso. Sin embargo, en el desquite, jugado en la vieja cancha de Estudiantes, un remate de Abel Piva dejó sin nada al Rojo, que una vez más vio como se le esfumó la chance de llegar a la “B”.

Pero la revancha la tuvo en la temporada 1990/91, cuando logró formar un equipo fantástico, que consumó el hecho deportivo más importante en la historia del Rojo: el ascenso a la B Metropolitana, por primera vez en su historia. Fue la tarde del 16 de marzo de 1991, cuando en Junín, derrotó por 3-2 a Sarmiento.