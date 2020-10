“Buscamos desalentar todas las tomas de tierras”

El gobernador, Axel Kicillof, reiteró ayer con que “los problemas habitacionales en la Provincia no se resuelven con tomas” y volvió a expresar su intención de que “todas las familias” que se encuentran ocupando el predio de Guernica puedan resolver su situación antes de fin de mes, cuando se cumple el plazo fijado por la Justicia para llegar a una “solución negociada”.

“Está firme el fallo de desalojo de la Justicia. Nosotros, el gobierno, somos auxiliares de la Justicia. Lo que hicimos fue pedirle a la Justicia tiempo para buscar una solución negociada. Ya son 601 de las 800 familias reales que hay en la toma las que aceptaron nuestra propuesta”, dijo el mandatario en declaraciones a la prensa.

Consultado sobre si la demora en la resolución del conflicto alienta nuevas tomas de terrenos, el gobernador respondió: “Ahí hay una resolución judicial. El juez pidió los planes que teníamos para ofrecer y permitió ese plazo. Es una decisión judicial. Buscamos desalentar las tomas, tomar la propiedad de otro no es la solución”.

“El desalojo, según el plazo que puso el juez, tiene que ocurrir antes de fin de mes. Se estiman que 2 millones de personas tienen problemas habitacionales en la Provincia. Sacando el Procrear no hubo programas para que la clase media y media baja accedan a la vivienda”, dijo y aclaró: “Pero eso no se resuelve con tomas”.

Además, marcó que la gestión de María Eugenia Vidal “no inventó el problema” del déficit habitacional en la Provincia, pero “no dio respuestas”, al igual que con la superpoblación carcelaria.

En otro pasaje de la entrevista, Kicillof dio por superada la crisis de la Policìa ocurrida en septiembre y, pese a las críticas recibidas, respaldó al ministro de Seguridad, Sergio Berni: “Es una persona de confianza, un experto en seguridad”, afirmó.

Ante una pregunta sobre la proyección para “diciembre, un mes siempre complicado”, el mandatario planteó: “Cuando empezó la pandemia todos decían que iba a estallar el conurbano, pero no pasó y no fue por obra del azar. Hubo una batería de medidas que no fueron de contención social, sino de comprensión sobre aquellos a los que les pedimos que se queden en sus casas. Desde el gobierno nacional, el provincial y los 135 intendentes se dio una respuesta, siempre insuficiente”.