El chofer habría intentado tomarse el día y crece la hipótesis de un crimen por venganza

El chofer Pablo Flores habría tratado de tomarse el día o al menos no trabajar en el turno noche en el que fue asesinado, según dejaron trascender compañeros de la víctima, dato que en las últimas horas abonó la hipótesis sobre un crimen por temas personales, como la venganza. En ese sentido, el ministro de Seguridad Sergio Berni insitió en que "no fue un robo", aunque no abundó en detalles al respecto.

El crimen de Flores provocó un paro de choferes en líneas del conurbano y un piquete en la General Paz donde se negociaba la liberación de in carril, en el marco del reclamo por seguridad que iniciaron los conductores.

Anoche, como se informó, la protesta de los choferes generó corridas, pedradas, balas de gomas, autos quemados, entre ellos un patrullero, y patadas a la puerta de la Comisaría Distrital Sur Tercera de Virrey del Pino tras el crimen del trabajador de la línea 218 de la empresa Almafuerte cuando realizaba el recorrido por el barrio San Javier, sito en el kilómetro 38 de la Ruta N° 3.

En las últimas horas trascendió que un sujeto apodado Tato, que sería un activo motochorro, habría sido el autor del disparo que terminó con la vida del chofer,en el marco de lo que pudo haber sido un crimen por venganza a partir de una pelea anterior.

En ese sentido y en tono casi enigmático, el ministro Berni insitió en que el hecho "no fue un robo".

Más allá de los dichos del funcionario el crimen del chofer dejó una vez más al descubierto la grave situación de inseguridad que viven los conductores de colectivos en algunas zonas del conurbano bonaerense. En ese sentido Berni le prometió a los choferes reunidos hoy un plan de seguridad que podrían incluir cabinas blindadas, botones antipánico y otras medidas. Los choferes pidieron a Berni más policías en la calle.