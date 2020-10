Maradona no estará mañana en Avellaneda y el lunes se hace el hisopado

El segundo amistoso formal de esta pretemporada que Gimnasia disputará mañana ante Independiente en el estadio Libertadores de América sumó otra ausencia: la del técnico Diego Armando Maradona.

Tras conocerse el contagio de coronavirus del delantero Nicolás Contín, desde el entorno del Diez le confirmaron a ELDIA.COM que el técnico del Lobo seguirá todos los detalles por televisión y desde su casa.

“Diego Maradona estuvo el miércoles en el encuentro que Gimnasia jugó con San Lorenzo y del que hoy se conoce el caso de Covid positivo del jugador Nicolás Contín. El contacto que Diego tuvo con el jugador fue al aire libre, con barbijo correctamente colocado y nunca estuvo por un período mayor a los 15 minutos en un contacto directo con Contín", manifestó el médico personal de Maradona, Leopoldo Luque.

El facultativo agregó que "con esta descripción Diego no es considerado caso sospechoso, por no presentar ningún síntoma y por no ser considerado contacto estrecho, según la definición del Ministerio de Salud de la Nación. De igual forma para la tranquilidad de Diego y su familia, el día lunes realizaremos el hisopado”, agregó.