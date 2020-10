Hotton junto a Bullrich: “Vamos a estar en el próximo gobierno, para que no haya más kirchnerismo”

Cynthia Hotton y Patricia Bullrich compartieron un encuentro virtual con la militancia de ambos espacios políticos, y conversaron sobre una posible coalición entre Valores para mi País y el PRO, de cara a las elecciones 2021 y 2023. Participaron unas 1200 personas y el video en redes obtuvo más de 49.000 reproducciones.

La diplomática y exdiputada nacional, Cynthia Hotton, y la presidente del PRO y ex ministra de seguridad nacional, Patricia Bullrich, mantuvieron un encuentro vía zoom, bajo el lema “Argentina ¿De Pie?”. Del mismo participaron 1.200 personas, mientras que en las redes sociales, el video obtuvo más de 49.000 reproducciones, contó también con la participación especial de Alejandro Fargosi, ex consejero de la Magistratura y referente porteño de Valores para mi País, el partido político que preside Hotton. La audiencia fue muy variada, hubo conexiones de distintos países, provincias y municipios, y las oradoras recibieron elogios desde Nueva York, Toronto, Australia, Holanda, Lanús, La Matanza, entre otros.

“Cynthia, queremos hablar con vos y con toda tu gente para armar una coalición más amplia. Estamos seguros que vamos a volver a ser Gobierno. La gente nos pide a la oposición que vayamos todos juntos”, resaltó Patricia Bullrich. En esa línea, la diplomática manifestó: “Desde Valores para mi País vamos a formar parte del próximo gobierno, para que no haya más kirchnerismo. Y para 2021 pensamos en la representación de una pluralidad en la Cámara de Diputados. Tenemos que ponerle un freno a este avasallamiento de las instituciones y la república”.

Al analizar el panorama actual del país, Hotton resaltó: “No podemos tener un presidente que diga que nos pongamos de pie, pero no nos da las condiciones. Siento que nos ponen trabas. Eso es lo que están viviendo los argentinos. Creo que hay dos maneras de gobernar: decidiendo sobre la gente o dando las condiciones para que la gente tome las decisiones sobre su propia vida. Necesitamos esa libertad para que podamos prosperar. Para mí, una Argentina de pie es con esa idea de autoridad, erguida, firme, con progreso, una autoestima de ´acá estoy yo´. Pienso en una persona que se para y avanza. Sin embargo, siento que en argentina, la gente está como encorvada, y con mucha tristeza”. “Hoy se está dando el desprecio por la meritocracia, me duele el alma cuando veo los datos de pobreza en Argentina, más del 62% de los niños bajo niveles de pobreza. Eso me mueve a participar en política”, subrayó la dirigente de Valores para mi País.

Otro de los puntos que se puso en debate fue el económico, a lo que Hotton destacó: “Tuvimos un modelo redistributivo indiscriminado y nos damos cuenta que no funciona. El Gobierno no entiende que el motor de la riqueza tiene que ver con la producción y a su vez con la inversión. Hoy no están dadas las condiciones para que el sector productivo pueda invertir. No hay un escenario ni pautas claras para que tome las mejores decisiones. Ahora, además, le están poniendo el impuesto a las grandes riquezas. No existe ninguna política consistente y sostenible en el largo plazo. Reitero, el motor de la riqueza es la producción y la producción comienza con la inversión. Sin embargo, hay incertidumbre y falta de confianza; y cuando las expectativas no son buenas, las inversiones no se realizan. Es por eso que debemos impulsar acuerdos, en un gran frente, traspasar el periodo de un gobierno”.

En tanto, Bullrich destacó: “Hay problemas que en Argentina se repiten, se profundizan para mal. Es clave tener gente como ustedes, Cynthia, para salir de esta situación. Necesitamos un cambio profundo cultural, cambiarle la vida a los jóvenes argentinos que son ni-ni. Todo esto programarlo para un próximo gobierno en argentina. Vos podrías ser una gran luz en ese proyecto, porque le sumarías tu mirada cristiana, es por eso que quiero dejarlo como una posibilidad para que trabajemos en el futuro. No sé si vamos a lograr que los 800 mil jóvenes dejen de ser ni-ni. Pero si logramos que muchos jóvenes cambien su vida, vale la pena”, destacó Bullrich.

Asimismo, la dirigente PRO dijo: “Lamentó la tragedia educativa que se está dando por la pérdida de un año y recordó la puesta en marcha, durante su gestión, del Servicio Cívico Voluntario en Valores y lamentó también la no continuidad de éste durante el gobierno actual. Destacó que ese programa “logró un cambio enorme en los jóvenes que ingresaron. Elegimos a los que tenían más problemas. Se les generó un entorno, se les planteó que podían tener un horizonte distinto al que tenían en la esquina de su barrio. Recibían clases de valores, de liderazgo y talleres de oficios para que a los seis meses pudieran insertarse en el mercado laboral”.

Por otro lado, Bullrich comentó que están armando el Pro 25, para captar el voto argentino en el exterior. Entre los temas abordados durante el encuentro también estuvieron el progreso, la meritocracia, la defensa de los valores, la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de la república, movilidad social con crecimiento, apertura al mundo un estado de derecho, la dignidad humana y la vida, es un tema fundamental”.

Con respecto a las diferencias que pueden surgir sobre determinados asuntos dentro de un armado político plural de cara a las elecciones del año próximo, Hotton pidió “acuerdos en los temas fundamentales y en los otros, libertad y representación, como pautas para la búsqueda de consensos que “nos reúna a todos como oposición para ser gobierno”. Sobre ese punto, Bullrich sostuvo que “como coalición hemos aprendido la convivencia. Creo que hay pocas fuerzas que en algunos temas tengan una sola posición”.

Para finalizar la reunión virtual, la presidenta de Valores para mi País resaltó: “la gente nos está pidiendo unidad. Es una tarea muy ardua, pero si el compromiso está, es posible”.