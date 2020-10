Así es el protocolo para restaurantes y bares en la Provincia

El gobierno provincial hizo oficial el protocolo oficial para bares y restaurantes en territorio bonaerenses, que rige desde mediados de septiembre pero que ahora tomó un formato más acabado. En los municipios que transitan la Fase 3 se les permite de manera formal la utilización de espacios abiertos en las veredas y terrazas, mientras que los que están en fases 4 y 5 podrán, además, utilizar los interiores. El mismo está enfocado en proteger del COVID-19 a los comensales, proveedores y trabajadores del rubro.

Como primera medida se recomienda que todos los clientes acudan al establecimiento con reserva previa, la que debe ser realizada de manera remota (teléfono, página web, app celular, etc.). Se sugiere, además, evitar la asistencia de personas en grupos de riesgo a los establecimientos.

Se pide señalizar cantidad máxima de personas por área de servicio y controlar que no se supere la misma cumpliendo las pautas de distanciamiento. Asegurar que la densidad de ocupación no

exceda, en ningún momento, 1 persona cada 2,25 metros cuadrados. Se pide la demarcación de áreas (distancia mínima 2 metros), para ingreso y egreso de los clientes, evitar el contacto cercano

La/os clientes/comensales deberán concurrir por sus propios medios de transporte. Y la persona que efectuó la reserva será responsable por el cumplimiento de las normas por parte

del resto del grupo asistente.

Otro dato relevante del protocolo es que los establecimientos deberán registrar los datos personales de todos los clientes que concurran al establecimiento, determinando fehacientemente día y hora de permanencia, los que deberán ser registrados por los comercios gastronómicos en el “Registro de Clientes” con un mínimo de 30 días corridos de historia, para llevar a cabo una trazabilidad suficiente en el caso de producirse un contagio.

MESAS INTERIORES (FASES 4 Y 5)

El empleador deberá dividir la zona de ingreso y egreso. En lo posible que sean independientes. Caso contrario se deberá señalizar con cintas adhesivas u otro método el sentido de la circulación, disponiendo al ingreso, alcohol en gel y/o solución de alcohol al 70% o sanitizante apropiado a toda persona que ingrese, quien deberá desinfectarse las manos obligatoriamente.

Se dispondrá de todas las medidas para evitar aglomeraciones y controlar que comensales y trabajadoras/es mantengan la distancia de seguridad establecida a fin de evitar posibles contagios, y diagramará espacios.

En los pisos de ingreso se deberán colocar 2 trapos de piso con lavandina al 0,1% (20 en 1000). El primero será colocado del lado de afuera de la puerta de ingreso, debiéndose limpiar el calzado toda persona que ingrese al mismo. El segundo, estará dentro del local, y se deberá repetir la limpieza del calzado.

Se sugiere que al ingreso al local gastronómico se realice la medición de la temperatura corporal a toda/os lo/as que ingresen. Esta debe realizarse empleando termómetros infrarrojos que no impliquen contacto físico directo. La persona encargada de la medición de temperatura debe contar con equipo de protección personal apropiado. No se permitirá el ingreso a los locales o establecimientos donde se desarrolla la actividad de personas con temperatura igual o mayor a 37,5°C.

Al ingresar al establecimiento, todo/as lo/as clientes y asistentes deberán higienizar su calzado y sus manos.

Se deberá usar de forma obligatoria el tapaboca nariz según lo mencionado en el Dec. 255/2020 PBA, ya sean las personas que utilicen transporte privado (máx. 2 personas por vehículo automotor) y las personas que se encuentren en espacios cerrados de acceso público. (excepto la/os comensales en sus mesas ingiriendo alimentos y/o bebidas)

Se sugiere exhibir el menú en carteles, atriles o pizarras dispuestos en el exterior y/o interior del local, presentar la carta en formato digital o plastificada para facilitar su desinfección.

ESPACIOS EXTERIORES PARA FASE 3

La disposición de las mesas deberá ser de tal manera de garantizar un mínimo de 2 metros entre comensales, que será contabilizado a través de la posición normal u habitual de un comensal.

Los establecimientos gastronómicos podrán funcionar hasta el 50% de su capacidad habitual, manteniendo la proporción estipulada en base a 1 persona cada 2,25 metros cuadrados. Se debe 7 respetar al máximo las capacidades previstas de cada salón. Asegurar que la densidad de ocupación no exceda en ningún momento lo mencionado.

Está prohibido ubicar a más de 4 personas por mesa. Se debe permitir entre la rotación de mesas, un tiempo mínimo para desinfectar e higienizar las mesas.

Será de exhibición obligatoria por parte de los empleadores, en cada una de las áreas del local y en lugares fácilmente visibles (pisos y paredes), cartelería que contenga información sobre el sentido de la circulación, lavado de manos, distanciamiento social, prohibición de contacto físico al saludarse, prohibición de compartir cubiertos, vasos, u objetos personales que se llevan a la boca o se manipulan con las manos y todo aquello que se considere necesario para el resguardo y protección ante COVID-19.

En caso de haber ascensores se deberá sugerir el uso individual o bien no ocupar más del 30% de la superficie de la cabina, salvo en caso de grupos familiares.

En los establecimientos de gastronomía que cuenten con patios internos al aire libre, jardines, halls externos, galerías al aire libre, etc. habilitados en fase 3, 4 y 5, deberán cumplimentar con todas las medidas de higiene y salubridad. El ingreso al sector deberá ser ordenado, demarcando los sentidos de circulación, y no se podrán realizar movimientos que no sean exclusivamente para ubicarse en la mesa en el exterior o bien para ir a los sanitarios con autorización.

Se deberá antes y después de cada cliente, realizar una minuciosa limpieza y desinfección de todos los elementos y espacios utilizados por cada uno de ellos. Se recomienda para la desinfección de los mismos el uso de lavandina al 0.1% (20 ml de lavandina por cada 1000 ml de agua).

Se debe realizar esta tarea desde la zona más limpia a la zona más sucia. El elemento utilizado para la realización de la limpieza se recomienda sea de material descartable. En el caso que no sea de material descartable se debe asegurar que el mismo se encuentre perfectamente limpio y desinfectado.