Desde Oxford desmienten que el voluntario brasileño haya muerto por la vacuna

Un voluntario brasileño murió mientras formaba parte del grupo de testeo de la vacuna de la Universidad de Oxford y que está produciendo el laboratorio AstraZeneca, informó hoy la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).

La noticia tomó rápida propagación en los medios de todo el mundo, por eso otro voluntario, el español Joan Pons Laplana, grabó un video desmintiendo totalmente el tono sensacionalista de la noticia.

Se trata del médico Feitosa de 28 años de la ciudad de Río de Janeiro, que formaba parte del contingente brasileño de voluntarios en el desarrollo de la vacuna producida, localmente, por el instituto Fiocruz, del Gobierno federal.

"En relación al fallecimiento del voluntario del test de la vacuna de Oxford, la Anvisa fue formalmente informada de ese hecho el 19 de octubre de 2020", informó el órgano regulador estatal brasileño.

De todos modos hasta ahora, se informó el motivo del deceso.

"Son títulos sensacionalistas. Por favor, que tengan más de responsabilidad. Que sea voluntario de Oxford no tiene nada que ver, es sólo una coincidencia. Las autoridades de Brasil y de Oxford lo miraron y ni siquiera pararon el estudio. No tiene nada que ver. Les pido responsabilidad de no alarmar a la población. Que se informen antes de publicar algo", contó Pons Laplana.

Otro voluntario, por su parte, aseguró que desde la Universidad de Oxford les aseguraron que esta persona no había recibido la vacuna sino el placebo, lo que le sucedió a la mitad de los aspirantes.

"AstraZeneca aclaró que la vacuna sólo se pausa cuando le pasa algo a voluntarios que hayan recibido la vacuna, no cuando el afectado recibió el placebo", reveló desde el Reino Unido a EL DIA.

Antonio Barra, el presidente de Anvisa, dijo a los medios que "el caso continúa en análisis y los test proseguirán. No tenemos todavía pedidos de registro y no hay plazos para responder. Es la mayor prioridad, pero no fijaremos ninguna fecha para evaluar los exámenes de las vacunas", concluyó.