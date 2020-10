Tras la primicia de EL DIA, Oxford dice que seguirá con las pruebas de su vacuna anti Covid-19

Ayer eldia.com dio la primicia de que el voluntario brasileño que formaba parte del grupo de testeo de la vacuna de la Universidad de Oxford y que está produciendo el laboratorio AstraZeneca, murió tras recibir el placebo, no la vacuna. El español Joan Pons Laplana, grabó un video desmintiendo totalmente el tono sensacionalista de la noticia que corrió en un primer momento explicando que "son títulos sensacionalistas. Por favor, que tengan más de responsabilidad. Que sea voluntario de Oxford no tiene nada que ver, es sólo una coincidencia. Las autoridades de Brasil y de Oxford lo miraron y ni siquiera pararon el estudio. No tiene nada que ver. Les pido responsabilidad de no alarmar a la población. Que se informen antes de publicar algo", contó Pons Laplana.

Luego la propia universidad británica y la farmacéutica informaron que seguirán con las pruebas de su vacuna contra el Covid-19 pese a la muerte del voluntario. Oxford explicó en un comunicado, recogido por los medios británicos, que el fallecimiento fue objeto de una "cuidadosa evaluación" en la que no se hallaron elementos que susciten preocupación por la seguridad de la vacuna. "La revisión independiente, además del regulador brasileño, han recomendado que siga el ensayo", destacó la universidad en su nota.

Aproximadamente la mitad de los voluntarios que participan en las pruebas, que tienen lugar también en Reino Unido o la India, reciben la vacuna experimental, mientras que al resto se le administra un placebo. Las autoridades sanitarias brasileñas informaron del fallecimiento de un voluntario, aunque no especificaron de qué forma, ni si recibió la dosis o un placebo. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), vinculada al Ministerio de Salud de Brasil, señaló en una nota que fue "formalmente informada" del suceso el pasado lunes y que seguirá su "evaluación", pese a que confirmó que los ensayos clínicos continúan en el país.

Esta posible vacuna está en la fase 3 de las pruebas clínicas, la última antes de recibir el visto bueno de los organismos reguladores a fin de proceder a inocular a la población. El pasado mes de septiembre, la Universidad de Oxford reanudó las pruebas clínicas tras ser interrumpidas por un breve periodo de tiempo por la reacción adversa sufrida por un voluntario.

Los expertos que trabajan en esta vacuna son optimistas de que pueda recibir la aprobación de los reguladores a finales de año, lo que permitiría vacunar a los adultos del Reino Unido para abril de 2021, según informó recientemente el diario "The Times".