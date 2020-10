VIDEO .- "Mucha gente la pasó muy mal durante la presidencia de tu papá": el cruce de una periodista a Zulemita Menem

Tras confirmar sus intenciones de dedicarse a la política, Zulemita Menem salió al aire en el programa "Los Ángeles de la Mañana" y habló de su precandidatura a Diputada Nacional en las elecciones del año que viene por la Provincia. Pero una de las panelistas que tiene Ángel De Brito, Karina Iavícoli, le salió al cruce por lo hecho por su padre como Presidente de la Nación.

Todo comenzó cuando Zulemita aseguró que la decisión que sorprendió a buena parte de arco político deriva de su vocación social y el firme ejemplo de su padre, quien según sus palabras "es un animal político" y está siendo "reivindicado" por la historia.

Iavícoli, ante esto, le dijo: "Tu papá es un hombre con una mirada particular sobre la política y mucha gente también sufrió durante su presidencia. Entiendo que vos sos la hija y lo ponderás, y tenés una mirada por ahí subjetiva respecto de su presidencia pero realmente te lo digo, me llama la atención porque hace un montón de años que somos un país pobre".

La hija de Carlos Saúl no se quedó callada y le respondió: "Yo soy la hija de la persona que estamos hablando pero los números son los que te dan el resultado de las cosas, con cuál fue el porcentaje de pobreza que el doctor Alfonsín le dejó a mi padre".

"Pero se trata de gestión, la idea no es discutir sino también vos por ahí ser crítica...", le aclaró Karina, a lo que la futura candidata a Diputada provincial lanzó: "No, no quiero discutirlo pero los números se llevan...".

"Hubo mucha gente que la pasó muy mal también durante la presidencia de tu papá. No podemos no decir esto Zulemita, como periodista te lo tengo que decir. Es mi obligación", volvió Iavícolo.

"Sí, claro, por supuesto. Igualmente yo te voy a decir que cuando mi padre se fue no se fue abucheado. Al contrario, creo que empezaron una campaña de demonización del menemismo muchos años después de que él se fue", contestó la hija del ex Jefe de Estado.