Vuelve la VTV y arranca con los permisos que habían vencido en marzo y abril

A partir del mes que viene las plantas que realizan en la Provincia la verificación técnica vehicular retomarán la atención que producto de la pandemia estaba restringida a los móviles afectados a servicios esenciales. A partir de esa decisión oficial se estableció un nuevo cronograma que arrancará con los vehículos cuyos permisos habían vencido en marzo y abril y fueron prorrogados hasta fines de octubre por el gobierno bonaerense.

Así lo informó a este diario el subsecretario de Transporte bonaerense, Alejo Supply, quien indicó que “decidimos reordenar el desfase que se produjo a raíz del COVID-19 para evitar las aglomeraciones que se producen a fin de año en las plantas de algunas ciudades como La Plata y Mar del Plata”.

El cronograma oficial establece que en diciembre deberán pasar por las plantas sólo las verificaciones que habían vencido en mayo y junio. El resto del cronograma se anunciará durante el último mes del año.

“A partir del 1° de noviembre la gente va a poder entrar a la página web de la VTV que es nuestra, no es más de las empresas ni de la cámara que las nuclea. Allí habrá una turnera en la que los bonaerenses van a poder cargar sus datos y los de su vehículo y aunque la verificación esté vencida, se le va a decir hasta cuándo pueden sacar el turno y cuándo tienen el vencimiento. Lo que buscamos es darle un orden a este desfase que se produjo con el COVID-19 y tratar de que en diciembre y enero se pueda ir en forma ordenada, con una fuerte presencia del Estado, cosa que antes no la había. Porque no puede ser que la gente esté acampando para poder cumplir un trámite sin que alguien ordene esta situación”, dijo el funcionario.

La idea de que la Provincia tome el control de la página web en la que se darán los turnos persigue algo más que un mero ordenamiento en el funcionamiento de las 58 plantas de VTV que existen en la Provincia. Apunta, además, a controlar el canon que las empresas tienen que pagar al Estado provincial.

“Nunca hubo control en la época de (María Eugenia) Vidal. Las empresas decían tanto y depositaban tanto. Nosotros controlamos y duplicamos los ingresos. Recaudamos más en estos dos últimos meses que en el mismo período del año anterior con la tarifa congelada y con el COVID”, dijo Supply.

CAMBIOS

La Provincia negoció con las empresas una serie de cambios contractuales y se generó un acta acuerdo de la que surgió el congelamiento de la tarifa hasta febrero del año que viene (el servicio cuesta 1.100 pesos) y el aumento del canon que las firmas pagan a la Provincia que pasó del 8 al 15,5 por ciento. Además, se convino que los vehículos oficiales no deban pagar la VTV.

En ese marco, mientras en septiembre de 2019 la Provincia había recaudado 18,5 millones de pesos, en el mismo mes de este año los ingresos bonaerenses por VTV pasaron a 28,8 millones de pesos, de acuerdo a lo que dijo el subsecretario de Transporte.

Por otra parte, la Provincia dispuso que a partir del mes que viene se instalarán cámaras lectoras de patente en las plantas de verificación fijas con la idea de realizar una auditoría más exhaustiva. También, en las actas de infracción de tránsito se incluirá un apartado en el que se le va a avisar al titular del vehículo si tiene o no la VTV vigente.

Esa es otra de las cuestiones que están en danza en el marco de una reforma del sistema de verificación. Actualmente el nivel de cumplimiento se cerca al 55 por ciento mientras que en los países desarrollados roza el 80 por ciento de los vehículos que deben pasar por el examen obligatorio. “Tenemos que aumentar el porcentaje de cumplimiento, pero para eso hacen falta más plantas y mejor atención”, afirmó Supply.

PLIEGOS

En ese marco, la Provincia está trabajando en los pliegos para convocar a una licitación del servicio, ya que los contratos de las cinco empresas prestatarias están vencidos, vienen prorrogados desde la gestión Vidal y fueron nuevamente extendidos, aunque ahora se unificaron los vencimientos.

Otra de las novedades de la reforma al sistema de VTV tiene que ver con que las obleas dejarán de hacerlas empresas contratadas por las concesionarias para ser confeccionadas en la Dirección de Impresiones Oficiales de la Provincia.

Rechazo a propuesta nacional

Por otra parte, el gobierno bonaerense decidió rechazar la propuesta de la Nación de establecer su servicio de verificación técnica vehicular en la Provincia. “Iba a significar meterle la mano en el bolsillo hasta el fondo a los bonaerenses”, disparó el subsecretario de Transporte.

Supply dijo que la oblea del sistema nacional denominado RTO cuesta unos mil pesos, mientras que en el caso de la Provincia la misma oblea tiene un valor de 7 pesos. “Me negué a la RTO porque todos los beneficios que ofrecían la Provincia ya los tiene. Segundo, porque la Provincia no tiene por qué ceder su autonomía. Y tercero, porque la verificación se iba a encarecer una enormidad e iba a significar meterle la mano en el bolsillo a los bonaerenses”, concluyó.