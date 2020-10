Tenso cruce entre periodistas de TN y Grabois: "Está mintiendo porque tiene el culo sucio"

Un tenso cruce verbal tuvo como protagonistas a Juan Grabois y dos periodistas del canal de noticias TN en medio de una entrevista por la toma del campo de la familia de Luis Etchevehere, ex ministro de Agricultura en el Gobierno de Mauricio, en Entre Ríos. El dirigente social, sin pelos en la lengua, le dijo a Adrián Ventura luego de mostrar una escritura en la que se probaría que el predio no le correspondería a Dolores Etchevehere: “¡Usted está mintiendo porque tiene el culo sucio!”.

El diálogo fue violento y ambos se tiraron con munición gruesa. Luego de la dura frase de Grabois, y tras agregar que "no son documentos que estén en el expedientes judicial. El juez ya dijo que eso no es válido", Ventura le respondió: "Usted se está dando cuenta que se metieron en un terreno equivocado. Inventaron un conflicto donde no lo hay. Como no encuentran mapuches inventaron un conflicto para tomar tierras".

La respuesta del otro lado no tardó en llegar: "¿Ustedes difundieron los audios donde dicen que nos van a sacar con las armas? ¿Usted sabe que hay audios donde dicen eso?". El periodista le dijo: "Si ocurrió eso también está mal".

Grabois siguió diciendo que "con ese papelito (por el documento) es muy fácil convencer a un periodista de bajo nivel intelectual. A los únicos que pueden convencer con eso es a los periodistas vendidos y a un grupo machista y no pueden aceptar que se les haya plantado una mujer y que les haya impedido hacer lo que querían".

El columnista de TN aseguró que "hay periodistas que creemos en la constitución, yo creo en eso". El dirigente social insistió: "Apoyo eso. Pero no creo en tu capacidad intelectual, creés que con un papelito se resuelve un conflicto hereditario".

Para terminar, Guillermo Lobo, el otro periodista que estaba en el aire, también la ligó porque Grabois también lo "invitó" a instruirse.