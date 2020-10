VIDEO.- Cruce entre Rial y Pallares por el posible éxito de una obra de influencers

Los periodistas Jorge Rial y Adrián Pallares, que comparten espacio en el tradicional programa Intrusos, tuvieron un acalorado cruce respecto al posible éxito o no de los espectáculos vía streaming. Y tomaron como ejemplo Hashtag, la obra de los influencers, entre ellos La Farona y Yanina Latorre.

"Fue un negocio que funcionó muy bien", resaltó Pallares presentando a la obra como un suceso en medio de la pandemia. Pero el conductor no opinó lo mismo y lo contradijo al aire: "Tengo los números y conozco el negocio, eso no es éxito".

"No voy a entrar en esa", eligió contestar el panelista, visiblemente molesto con la respuesta del conductor, pero evitando entrar en la discusión a la que luego entró. "Yo te entro y te lo discuto a muerte", le avisó su compañero, buscando la reacción del otro.

Entonces Rial se soltó y contó lo que tenía ganas de contar desde el inicio mismo de la charla. "¿Quién hizo ese streaming? ¿La productora Dabope? Son los reyes del dibujo", se burló y puso en duda los números entregados a la prensa.

No conforme con sus denuncias,. el conductor lo siguió buscando a Pallares y le dijo que debía saber este tipo de cosas. "Si yo te digo que es un negocio y vos me decís que no, entonces invalidás lo que yo opino y prefiero quedarme quedo callado".