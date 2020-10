El inesperado desplante que sufrió Pampita con Paulo Londra: "¡Me dijo que no!"

En una charla con sus panelistas, Pampita sorprendió al aire con un recuerdo no del todo feliz sobre Paulo Londra. "Una vez me dijo que no...", reveló, provocando la exclamación al unísono de sus compañeras: "¡¡Qué tupé!!". "¡¿Paulo Londra?!", se escuchó de fondo.

Todo sucedió al finalizar un concierto del artista cordobés, cuando la modelo interrumpió su paso para solicitarle una foto con sus hijos, quienes la había acompañado. "Es que a mis chicos les gusta mucho", dijo, justificándose.

Sin embargo, Londra se negó. "Bajó muy cansando del escenario...", se lamentó la modelo.

"Pero no me estoy quejando, porque lo voy a volver a intentar. Por los chicos una madre hace cualquier cosa", comentó la mamá de Bautista, Beltrán y Benicio.



Recordemos que en estos días Londra, de 22 años, disfruta de ser un "papá rapper", como se define: el nacimiento de su hija, a mediados de julio -fruto de su relación con Rocío Morena-, le hizo "cambiar la perspectiva del mundo".