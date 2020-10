VIDEO .- Mica Viciconte y Flor Vigna hicieron las paces: "Nos odiábamos"

Mica Viccionte y Flor Vigna se encontraron virtualmente en "PH: Podemos Hablar" luego de que mantuvieran una histórica enemistad por el programa "Combate".

“Nos odiábamos. Pensá que estábamos ahí, pero si quedabas eliminado no cobrabas más. Nosotras empezamos a ser las líderes de los equipos y era una responsabilidad, porque si se iba tu compañero se quedaba sin trabajo. Éramos pibes que laburábamos día a día, yo por ejemplo tenía dos trabajos porque no me alcanzaba, era complicado. Las dos nos matábamos para tratar de tener nuestro equipo a salvo”, comenzó indicando Vicciconte, quien fue una de las invitadas del envío de Andy Kusnetzoff

Fue en ese momento cuando Vigna, a través de una videollamada, apareció en el programa. “Mica fue una persona importante en mi vida. Es medio loco lo que nos pasa. Nos da vergüenza porque nos hacen decir mucho públicamente y nosotras lo blanqueamos por privado. Creo que ella fue la mejor rival de mi vida. Me sentía como una boxeadora. Siento que la vida nos puso juntas para aprender la una de la otra. Somos opuestos complementarios", precisó.

Por su parte, Viciconte también reconoció que pasado el tiempo, la rivalidad no era tan terrible como lo vivió en ese momento. “Esto es otra cosa a comparación de la vida de hoy. Éramos divinas. Yo también destaco que si no hubiese tenido ese rival, hoy tampoco estaría acá. Nos decíamos de todo, estuvimos a punto de matarnos, era horrible... ", recordó.

Kusnetzoff les pidió a ambas que se dijeran lo que sienten hoy mutuamente y Vicconte fue quien tomó primero la palabra. “Te felicito por toda la trayectoria que hiciste en el trabajo durante este tiempo. Te admiro muchísimo y me alegra que las dos hoy tengamos nuestro lugar en el medio y trabajemos felices. Está bueno venir de abajo y poder ganar nuestro mango, es espectacular”, expresó.

“Sos una persona importante en mi vida, es muy raro esto que voy a decir, pero yo volvía del programa y le decía a mi novio, a mi mamá, a mis mejores amigos, ‘la conferencia de esta mina’. Pero fue algo re inspirador para mí, me llevó a una superación muy zarpada y a un mecanismo conmigo misma de siempre exigirme lo mejor posible, porque vos hacías que la competencia sea conmigo. Te admiro muchísimo, sos una mina muy auténtica que no te deja pasar una”, respondió una emocionada Vigna.