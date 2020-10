El Gobierno Nacional busca contener al dólar: las medidas que anunciará Guzmán el martes

Buscando contener el dólar, el ministro Martín Guzmán anunciará el martes una licitación de bonos indexados al tipo de cambio oficial a 18 meses de plazo, más la presentación de otros instrumentos, con diferentes variables de ajuste.

Según señalan los especialistas, esto será un nuevo intento para convencer a inversores y ahorristas de la conveniencia de ahorrar en pesos argentinos, aunque usando como arrancador el vínculo con el dólar.

El bono “dólar linked” es el más atractivo para los inversores, motivados por la expectativa de una devaluación del tipo de cambio oficial. Al gobierno, por su parte, le serviría para colocar pesos en un mercado cada vez más renuente a aceptarlos.

El apuro del gobierno tiene que ver con la agenda de vencimientos en pesos: entre el 27 y el 31 de octubre el Tesoro tiene que pagar o renovar 125.740 millones de pesos y en noviembre, entre capital e intereses, los vencimientos suman casi 340.000 millones. Esto es, casi 466.00 millones de pesos en menos de 40 días.

Días atrás Guzmán ratificó que "no va a haber devaluación", además de reconocar que hay "una brecha cambiaria muy elevada" disparada por "actores que quieren salir de su posición en pesos con poco volumen" y que "no tiene que ver con la economía real".

"Hubo una medida que se tomó y luego se revirtió. Bueno, no funcionó. Sí, no funcionó, ¿nos vamos a pegar de manera dogmática a una medida?", se preguntó el ministro al justificar la corrección de algunas decisiones en el frente cambiario, e insistió en diálogo con Radio Con Vos con que el Gobierno no quiere "que lo financiero contagie a lo real".

"Trabajamos para estabilizar la economía y dar todos los pasos. Día a día, hora a hora y ponerla en el sendero de la recuperación que ya se demuestra en la economía real, si bien es heterogénea y tenue por ahora", añadió.