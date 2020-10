Tras las críticas a Kicillof, Provincia dice que evade el 25% de los barrios cerrados

La polémica abierta en torno a la situación de los barrios cerrados en la provincia de Buenos Aires sumó ayer un nuevo capítulo, luego de que desarrolladores inmobiliarios y asociaciones que nuclean a countries salieran a cuestionar las afirmaciones del gobernador Axel Kicillof, quien había dicho que la mayoría de estos emprendimientos “no están habilitados y no pagan impuestos”.

Referentes de barrios privados y especialistas en este tipo de emprendimientos salieron al cruce de esos dichos, remarcaron que no estén registrados no quiere decir que no paguen por la tierra y que sus propietarios sean ocupadores, como deslizó el Gobernador, a quien acusaron de “decir burradas”.

Kicillof, por su parte, respondió las críticase insistió que “me dieron vuelta” la frase. En ese sentido, aclaró que la existencia de los barrios privados “está muy bien”, pero que a veces no se encuentran regularizados “por la propia deficiencia de la Provincia”. Y agregó: “Como no están regularizados el que tiene una vivienda no puede escriturar, no puede transferirla, no la puede heredar su familia”.

Desde la Agencia de Recaudación de la Provincia, ARBA, salieron a poner cifras sobre la situación, y destacaron que el 25 por ciento de los barrios cerrados se instaló en forma irregular y no paga impuestos. En efecto, sobre un total de 871 barrios cerrados que hay en la provincia de Buenos Aires, 230, es decir que alrededor del 25 por ciento, no está registrado formalmente, por lo que no paga los impuestos correspondientes, según explicó el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación bonaerense, Cristian Girard.

Según explicó Girard, los 230 countries que no están registrados generan una pérdida de, como mínimo, 1.500 millones de pesos al año para el fisco bonaerense. En ese sentido, contó que desde ARBA se realizan inspecciones oculares presenciales sobre esas urbanizaciones cerradas, luego se les cursan notificaciones e intimaciones, y “ahí avanza el trámite, que muchas veces termina judicializado porque los desarrolladores eligen no pagar”.

Desde ARBA explicaron que también la fiscalización satelital permite al organismo recaudador detectar metros cuadrados construidos no declarados. “Ahí tenemos unos 200 millones de pesos de evasión de metros no declarados ante ARBA. Sobre eso, notificamos, determinamos de oficio y se va poniendo en regla. Vamos avanzando, pero todavía falta”, puntualizó.

Las declaraciones de Girard buscaron aclarar los dichos de Kicillof, que el fin de semana en declaraciones a la agencia Télam sostuvo que “la mayoría de los barrios privados y countries no están habilitados, entonces no pagan impuestos. Son prácticamente ocupaciones de tierra. Hay que regularizarlo”.

Las declaraciones de Kicillof generaron una fuerte réplica.

“Creemos que las declaraciones del gobernador se basan en una mala información que le pasaron. Mezcla cosas. Los clubes de campo no podrían estar constituidos por ley si no fueran titulares de la tierra, con lo cual está lejos de poder hacer comparaciones de ninguna naturaleza”, afirmó Patricio Gutiérrez Eguía, presidente de la Federación Argentina de Clubes de Campo.

Por otro lado, la abogada Sofía Peres, asesora a desarrolladores inmobiliarios, consideró que lo que dijo Kicillof es una “burrada”. “Una cosa es hacer un negocio inmobiliario financiándote sobre la marcha y otra cosa es la barbaridad que dijo Kicillof de que eso es una usurpación. Los desarrolladores pueden ser mejores o peores, tener más o menos plata o salir a vender con la cosa avanzada o muy verde, pero eso no es ser un usurpador”, lanzó.

Y agregó: “El usurpador no firma nada con el propietario, ocupa y no paga. El que tiene posesión por boleto es legítimo poseedor porque pagó por eso y el vendedor le entregó la tierra aun cuando le deba la escritura porque no está lista la subdivisión. Por eso lo que dijo Axel es una burrada”, explicó.

Pero las críticas a Kicillof tuvieron varias réplicas. La Ministra de Gobierno, Teresa García, dijo que “nna persona que hoy tiene un pequeño comercio tiene que pagar todos los impuestos municipales y provinciales. Es injusto que quienes explotan gran cantidad de hectáreas, aunque sea a través de emprendimientos productivos, no le paguen el canon a la Provincia”.

