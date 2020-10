Otra vez susto en la vereda del Coliseo Podestá por nuevo desprendimiento de mampostería

La semana pasada el desprendimiento de un trozo de mampostería en la vereda del teatro Coliseo Podestá, en pleno centro platense, sembró un momento de gran susto para vecinos y transeúntes. Este miércoles, en tanto, volvió a ocurrir en el mismo lugar un hecho de similares características al derrumbarse un segmento de una columna del emblemático edificio.

De acuerdo con testimonios, este mediodía se escuchó un ruido extraño que resultó ser del material que se desprendió de la parte superior de la fachada del inmueble y dio de lleno contra la vereda. Afortunadamente en ese momento no pasaban transeúntes y el hecho no pasó a mayores. No obstante, la preocupación es cada vez mayor debido al reciente antecedente del sábado cuando una fracción de mampostería dio contra las baldosas del corredor peatonal de 10 entre 46 y 47.

De acuerdo con lo informado por las autoridades ese mismo sábado, "cayó un pequeño pedazo del yeso de una moldura. No hubo ningún desprendimiento mayor”. Se indicó también que de inmediato trabajó gente de mantenimiento del teatro y la Municipalidad.

El edificio es de estilo neorenacentista italiano, de dos plantas en su frente, que conforman el acceso en planta baja, y un foyer en planta alta. Luego se desarrolla la herradura de la sala (con tres pisos de palcos superpuestos) de amplias dimensiones, la cual tiene graderías de madera.

Originalmente era parte de un conjunto mayor, junto con la vivienda del director (hoy museo), y el Bar Olimpo, sobre la esquina de 47 y 10, el cual se comunicaba con el foyer con una gran arcada. Fue construido en el año 1886, como parte de un conjunto de edificios mayor.