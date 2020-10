Rial vs. el hermano de Su: Patricio se metió con Romina Pereiro y ardió Troya

El conflicto nació en las redes sociales y se fue agrando y agrandando y agrandando...

A raíz del video que Patricio Giménez (el hermano de Susana) subió a Instagram criticando al país, rompiendo un billete de 1000 pesos y quejándose porque no podía “sacar de Argentina” a su madre con cáncer y a su abuela de 98 años, Jorge Rial le respondió con un tuit al hueso: “Desde el dorado exilio en Punta del Este y vaciándole la heladera (entre otras cosas) a Susana, habla al país...”.

Luego, el conductor de “Intrusos” se dedicó a destrozar al cantante desde su envío chimentero, diciéndole que está “grande” para decir “pelotudeces” y que tenga presenta que se encuentra “en Punta del Este, en una mansión valuada en 10 millones de dólares que se ganó Susana laburando. Él nada, y desde la comodidad del exilio dorado laburando de ‘hermano de’ opina sobre la Argentina”. Y siguió: “Tiene todo el derecho del mundo de opinar, pero hay una crítica desbordada, injusta, personal y política por algunas cosas que no se entienden”. Para cerrar, el periodista le envió un mensaje a Patricio: “Podés venir al país a ver a tu mamá, te fuiste con ella enferma, elegiste ir a rascarte los huevos en Punta”.

Obviamente, al escuchar las palabras que le dedicó Rial, Patricio fue con su arremetida. Otra vez utilizando el filtro del Guasón, el hermano de la diva dirigió su mensaje: “Che, Jorge Rial, no seas boludo. El miércoles cumplo 45 años, no laburé nunca en mi vida, no hice nunca un carajo, no puedo ponerme a laburar ahora. ¿Qué voy a hacer? Sí, acepto un cargo político, puedo hacer un programa de chimentos, ser el conductor de un programa de chimentos y hablar mierda de la gente. Pero otra cosa no puedo hacer…”. Amagó con despedirse, pero se arrepintió y lanzó una amenaza: “Acordate que yo tenía una agencia de publicidad y trabajaba para BlackBerry, y muchos teléfonos tuyos los tengo yo”, cerró con una carcajada, para homenajear al personaje que estaba representando.

Horas más tarde, Patricio volvió a la carga. Y, para echar más leña al fuego, no tuvo mejor ocurrencia que sumarse al tren de More Rial y hablar sobre Romina Pereiro, la esposa del conductor. “Voy a empezar a trabajar. Lo primero que se me ocurrió es decir a quién se garch... la mujer de Rial, porque sé que se casó con una nutricionista. Así que bueno, vamos a empezar a investigar a quien se coge...”, chicaneó el cantante desde un sofá, para luego argumentar que eso es “un horror de trabajo” y que es preferible “ser vago”: “Pero bueno, es lo que hiciste vos toda tu vida y es lo que llamás trabajo”. Para cerrar este segundo posteo, Giménez aclaró que el billete que rompió era falso: “Era de un mago que estaba jodiendo con un chiste de lo que vale el peso, y que es la realidad”.

Lejos de pretender aminorar el asunto, Jorge Rial cargó sus cañones y tras llamarlo “el mantenido”, justificando que no recuerda el nombre de quien “le come la billetera a Susana, el bueno para nada”, aseguró que puede superar la inutilidad “con perseverancia, laburo y ganas”, pero hay un defecto que no podrá vencer: “La cobardía, te va a acompañar toda la vida”.

El conductor lo trató de “violento” por haber hablado de su mujer Romina Pereiro y le espetó: “Ojalá tuvieras la mitad de su dignidad”. También lo denostó porque se “mastica” toda la plata de su hermana, a quien también aprovechó para tirarle unos palos: “Lo que hace ella es de una frivolidad absoluta, como lo que hacemos nosotros. No es una científica que está buscando la vacuna contra el COVID”.