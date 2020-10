Reapareció Casey Wander: el recuerdo de Néstor, la anécdota con Cristina y críticas para Alberto

El décimo aniversario por el fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner sigue generando repercusiones y entre estas una de las más salientes es la reaparición de Casey Wander. Como se recordará, en 2014, Casey se hizo famoso por expresar su admiración al ex mandatario también durante en encuentro de la militancia para rememorar su figura a cuatro años de su muerte. "Lo adoro a Néstor Kirchner, por todas las cosas que hizo por los argentinos", había expresado por entonces Casey Wander. "Toda mi vida el kirchnerismo estuvo gobernando el país, lo cual me hace sentir bien y esperemos que toda mi vida gobierne el país el kirchnerismo", dijo en la ocasión y las imágenes recorrieron rápidamente los canales de televisión.

En las últimas horas, ya con 17 años, Casey Wander tuvo su reaparición en un noticiero de C5N, donde habló del recordado video. El chico además dijo que milita en las filas de Guillermo Moreno, el ex Secretario de Comercio Interior de la gestión de Cristina Kirchner. Y, además, le lanzó algunos dardos al actual presidente, Alberto Fernández, al señalarlo de llevar adelante "una política muy moderada".

"Siempre les vamos a agradecer a Néstor y Cristina por su acción de gobierno y por eso los acompañamos todo este tiempo", expresó en la entrevista con los periodistas del canal. En esa línea recordó el encuentro que mantuvo con la ex presidenta y actual vice: "Fue un honor y una gran alegría. Decía que era kirchnerista y Cristina me dijo, como Néstor: 'No, peronista'. Y a partir de ese momento dije peronista", dijo.

Sobre aquel encuentro recordó también que "hablamos una hora muy cálida, muy interesante. Tuvimos una muy cálida charla. Estaban (Oscar) Parrilli y Wado De Pedro y hablamos sobre el peronismo, la vida. Después mi mamá la vio otra vez, que la esperó abajo del apartamento, y nunca más". Más allá de no poder volver a encontrarse con Cristina Kirchner aseguró que "los militantes, aunque no nos veamos, siempre estamos a disposición para la causa nacional justicialista".

Al recordar sus dichos ante las cámaras cuando todavía era un niño dijo que "vi cómo la gente lloraba, vi que a mi mamá le tocaba el corazón y, a partir de ahí, me empecé a interesar en política y, después, con las elecciones que fueron ganadas por Cristina Kirchner".

En ese sentido añadió: "Una señora que había enviudado, que puso su coraje para poder reconstruir la Argentina junto con Néstor, que continuó ese gobierno, esa década ganada, por más que estaba en un momento difícil de su vida. Ese coraje y esa valentía que nos identifica como peronistas, que nos hace peronistas, ese dar la vida por la patria, por los hermanos de la Nación, eso la movió a Cristina y por eso agradecemos que haya continuado con la obra de Néstor Kirchner".

Wander contó que su madre "que no militaba y no era peronista, se puso muy mal". Y prosiguió: "Mi mamá le dijo a mi tía: '¿Vamos?, vamos al funeral' y fueron para agradecerle a ese presidente (por Kirchner) -el mejor presidente desde la vuelta a la democracia- que logró tanto, que nos dejó una Argentina mucho mejor que cuando llegó, y a ese proceso de década ganada".

En ese tramo de la entrevista, el joven dijo que en la gestión del kirchnerismo "tuvimos una radical reducción de la pobreza -con perdón de la palabra radical-". Luego, reveló: "Le agradecemos a todos los funcionarios de Economía, incluyendo a Guillermo Moreno, que es mi conductor, por ese camino que comenzó con Néstor Kirchner".

En cuanto a la política actual se mostró crítico con Alberto Fernández: "En 2015 perdimos las elecciones. No las ganamos en primera vuelta porque Alberto Fernández había creado una lista aparte con Massa encabezándola", recordó.

Para Wander, Fernández "realiza una política que quizás a los peronistas nos suena muy moderada porque somos revolucionarios y buscamos la revolución nacional justicialista, si bien no la llegamos a alcanzar en los 12 años de gobierno que tuvimos, estuvimos muy cerca". Firme en su postura expresó que no comparte que Alberte Fernández "tenga miedo de realizar algunas cosas".

"Nos hubiese gustado que en cuanto a Economía se hubiese dado un debate más fuerte hacia dentro del movimiento nacional justicialista y que, en vez de tener un ministro que habla de una economía social de mercado, tuviésemos un ministro de Economía peronista, un plan económico, porque Kirchner creo el Ministerio de Planificación y el Presidente lamentablemente dice que no cree en los planes económicos", deslizó.