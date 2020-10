UOCRA: fuerte apoyo a la intervención de Vergara y las obras siguen frenadas

Los Delegados de las obras y los trabajadores se autoconvocaron esta mañana en 526 entre 23 y 24 con la consigna de "no al cambio", en apoyo a Carlos Vergara, quien en las últimas horas dejó de ser el interventor.

Los manifestantes reclaman la continuidad del normalizador Carlos Vergara y su colaborador gremial Juan Manuel Enriquez. "No aceptamos el nombramiento de César Trujillo como nuevo normalizador de la UOCRA La Plata porque ya estuvo en el 2001", manifiestan y en las redes sociales denuncian que "es uno más de la familia Medina".

De esta forma. cientos de personas se manifiestan desde esta mañana para hacerse escuchar en medio de un nuevo conflicto interno por el control de la seccional platense, con trabajadores protagonizando una medida de fuerza “de brazos caídos” y que derivó desde ayer en la paralización de -al menos- un 80 por ciento de las obras que el gremio encara en la Región.

Según confirmaron fuentes sindicales a EL DIA, la huelga suspendió los trabajos que se ejecutan en el paso bajo nivel de 1 y 32, en la Refinería de YPF, en la Central Termoeléctrica Ensenada de Barragán y en obradores privados que (tras el parate que impuso la cuarentena por coronavirus) habían sido recientemente habilitados. Ahora, es la disputa por el mando de la seccional que hasta 2017 dirigió Juan Pablo “Pata” Medina la que obliga a bajar las persianas de las obras por tiempo indeterminado: “[El paro] durará lo que tenga que durar. No sabemos cuándo va a terminar”, admitían a este diario voceros gremiales.

El cese de tareas se da tras el reciente cambio en la intervención del gremio que, luego de la detención de Medina por “asociación ilícita y lavado de dinero”, había quedado en manos de Carlos Vergara. "Vergara tendría los días contados", le decían ayer a EL DIA fuentes confiables, lo que finalmente sucedió y lo reemplaza César Trujillo, actual titular de la Uocra Mar del Plata.

Contra esa designación, que el secretario general del gremio, Gerardo Martínez, ya hizo efectiva, protestan quienes responden a Vergara. Para este sector, “la única persona que puede asumir en su reemplazo es Juan Manuel ‘Negro’ Enriquez”, a quien se identifica como “mano derecha” del actual interventor. En cambio, recelan de Trujillo, al que algunos apuntan por su “cercanía” a Medina, mientras otros, directamente, arriesgan que “Trujillo es el ‘Pata’”.

“No vamos a permitir que Vergara dé un paso al costado”, avisaban ayer desde un sector de los trabajadores, y añadían que “hasta que la Uocra central no revea su decisión de desplazarlo no sabemos cuándo vamos a reactivar las obras. La lucha empieza hoy [por ayer] y seguirá hasta nuevo aviso”. La situación no solo agrega nerviosismo al gremio, sino que también es motivo de preocupación y malestar entre empresarios de la Región, a la espera de la reanudación de los trabajos detenidos.

Se trata de un nuevo capítulo en la conflictiva novela de la Uocra, que sumó dramatismo tras las prisiones domiciliarias otorgadas a Medina y uno de sus hijos en febrero de este año. Desde entonces, la rivalidad entre quienes siguen al anterior mandamás del sindicato y aquellos que responden a Vergara no hizo más que porfundizarse. Incluso, cobrándose vidas, como la de César “Titi” Navarro, trabajador de la construcción que respondía al “Pata” y que en agosto pasado fue asesinado a balazos en un choque entre facciones en el barrio Villa Roca, de Berisso.

Con ese telón de fondo, el clima que se vive en torno a las obras que están en manos de los trabajadores de la construcción es de extrema tensión. “No sabemos qué va a pasar”, decían desde uno de los obradores, donde aclaraban que ayer “no hubo actividad en todo el día”.