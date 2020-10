La jueza Castagno ordenó desalojar el campo y restituirlo a los hermanos Etchevehere

La jueza María Carolina Castagno ordenó hoy el "reintegro en forma inmediata" del predio Casa Nueva, en la provincia de Entre Ríos, a los tres hermanos varones de la familia Etchevehere y su madre, en el marco del conflicto que mantenían con su hermana Dolores.



En una resolución leída esta mañana en los tribunales entrerrianos, la magistrada dispuso "restituir el campo" y "disponer el reintegro en forma inmediata del predio, con cuidado de las personas y bienes, solo acudiendo a las fuerzas en caso de que se torne indispensable”.



En la parte resolutiva del fallo, la jueza Castagno dispuso hacer lugar a los recursos de apelación que habían sido interpuestos por la fiscalía y la querella, que habían cuestionado la resolución del juez de La Paz, Raúl Flores, quien había rechazado el desalojo.



La jueza dispuso “disponer el reintegro inmediato” del campo Casa Nueva a Las Margaritas S.A., en la persona de Leonor Marcial de Etchevehere.



Asimismo, la jueza ordenó a la Policía de la provincia de Entre Ríos iniciar el lanzamiento (desalojo) y “hacer cesar el delito de manera inmediata, con el mayor cuidado de las personas y los bienes, identificando a los ocupantes”.



Tras conocerse el fallo, uno de los abogados de Dolores, Facundo Taboada, adelantó que se apelará la decisión judicial: "Vamos a apelar esta decisión de la jueza y eso es con efecto suspensivo hasta que decida el tribunal superior. No nos vamos a ir del campo", aseveró.



Desde el Proyecto Artigas, la iniciativa agroecológica que lleva adelante Dolores en una parte del predio, así como de parte de otro de sus abogados, Juan Grabois, adelantaron que a las 15 ofrecerán declaraciones públicas con su posición sobre "el fallo adverso y los pasos a seguir".



En tanto, Luis Etchevehere, exministro de Agricultura del Gobierno de Macri y uno de los dueños del campo, aseguró que “es importante no perder la calma”, y pidió que este caso “sirva para que la gente pueda confiar en la justicia y en el derecho”.



“Vamos a esperar afuera hasta que salga el último usurpador y recién ahí vamos a entrar a nuestra casa”, apuntó ante los medios apostados frente a la tranquera el campo familiar, acompañado por la titular del PRO, Patricia Bullrich que se acercó esta mañana al lugar.



Antes de leer la parte resolutiva del fallo, la jueza Castagno realizó un detallado relato de lo ocurrido en el campo Casa Nueva, y analizó de manera pormenorizada toda la prueba documental aportada en la causa.



En este sentido, explicó que una medida cautelar como la que estaba en juego en el día de hoy “no exige la certeza sino la verosimilitud”, citando jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.



En este sentido, explicó que, de la prueba aportada, surge que el “dueño del campo es Las Margaritas S.A y su titular es Leonor de Etchevehere”.



La jueza aclara que el fallo respecto del desalojo no abarca la cuestión de fondo -el pleito entre los hermanos sobre la herencia familiar- sino que se aboca a definir la pertinencia de la medida cautelar solicitada.



Aseguró que el ingreso de Dolores Etchevehere al campo familiar junto a un grupo de 40 personas constituyó “un abuso de confianza”.



La jueza también recordó que “el campo es titularidad de Las Margaritas S.A.” y afirmó que, a través de distintas asambleas solitarias y acuerdos de partes, Dolores Etchevehere decide “escindirse de Las Margaritas y crear dos nuevas sociedades, a las cuales traslada sus acciones”.



“Resulta verosímil la posesión o tenencia que enarbola la denunciante”, resume la jueza en torno del reclamo de Leonor Etchevehere al pedir el desalojo de su hija Dolores y el resto de los ocupantes del campo familiar.