“Acá no hay ningún titular indiscutido”

El técnico de Estudiantes, Leandro Desábato, brindó ayer en horas del mediodía luego de finalizada la práctica en el Country Club de City Bell una conferencia de prensa donde habló sobre cómo llegan al debut del próximo sábado con Aldosivi. La misma se desarrolló desde la plataforma Zoom, donde el Chavo también se expresó sobre la llegada de Fernando Tobio, los chicos del plantel, su idea de equipo y las dudas que aún tiene para armar la lista de jugadores que viajará a Mar del Plata por las diferentes lesiones.

Justamente sobre la reciente llegada del zaguero comentó, “tardó en darse la llegada de Tobio. Aún no se cuanto, pero su incorporación al equipo llevará un tiempo porque lo llevaremos de a poco.

Si bien no está para arrancar ya, esperemos que su experiencia pueda sumar al plantel desde ahora”, dijo, para redondear el tema refuerzos comentando, “estamos contentos con los refuerzos que han llegado ya que han jugado y lo hicieron muy bien”, al referirse a Leandro Díaz, Nicolás Pasquini, Leonardo Godoy y el juvenil paraguayo Rolando Ortiz.

A la hora de hablar del equipo en general, expresó, “yo vine con una única idea que es la construcción de un equipo, eso se verá luego con los resultados ya que en este fútbol son lo más importante. Notamos una mejoría individual y colectiva en el equipo. Tuvimos la suerte de jugar muchos amistosos, pero igual todavía nos falta para seguir creciendo como grupo”.

Ya pensando en el viaje de mañana a Mar del Plata y en el debut, Desábato contó sobre la situación del grupo: “Tenemos a todo el plantel en condiciones salvo Tití (Rodríguez) y Nazareno (Colombo), algunos con más minutos y otros menos, pero todos a disposición. Pero bueno, lamentablemente hoy (por ayer) Angel González sintió una molestia también”.

El Chavo, en su idea de conformación del Estudiantes que quiere, desde lo táctico manifestó, “el planteo puede ser 4-4-1-1 ó 4-3-3. Igual lo importante es construir un equipo, a la hora de defender y a la hora de atacar.

Acá no hay ningún titular indiscutido, puede haber lesiones o contagiados con el virus, pero cualquiera de los que está entrenando tiene las chances de jugar”.

Una de las consultas que la prensa le realizó a Desábato, tiene que ver con la presencia del juvenil Darío Sarmiento, que si no juega Angel González, podría ser su reemplazante. “Darío (Sarmiento) es un gran jugador, pero no deja de ser un chico de 17 años. Debemos llevarlo de a poco para que no se confunda y ni confundirnos nosotros. Va a jugar por derecha como le gusta a el. La otra vez lo probé como falso nueve... pero va a jugar por la banda derecha”, sentenció el DT albirrojo.

En otro momento de la conferencia el técnico Pincha hizo referencia a la forma en la que se jugará el torneo y lo que será la temporada, y Desábato fue muy claro: “cuando uno entra a jugar un partido oficial se olvida de todo, más allá que haya o no haya promedios”, afirmó, y sobre la zona que le toca integrar junto a Aldosivi, San Lorenzo y Argentinos Juniors, añadió, “estamos en una zona con una paridad muy grande, donde pueden sacar una leve ventaja los equipos que ya venían con entrenador desde el torneo pasado”.

Cuando se le preguntó por el rival en esta primera fecha, Desábato fue contundente: “de Aldosivi se sabe poco, ya que no ha jugado amistosos. La realidad la veremos el sábado a las 14”, sentenció el Chavo.