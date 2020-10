Polichorros y un golpe millonario a un empresario en un country de Brandsen

Al tomar conocimiento del asalto en una propiedad del barrio privado “Campos de Roca I”, los investigadores deben haber recordado enseguida las secuencias ocurridas en forma reciente en “Los Ombúes de Hudson” y “Haras del Sur I”. En los tres hechos, similares entre sí, los números se fueron modificando, tanto en la cifra de delincuentes que actuaron como en la del dinero que sustrajeron. Eso sí, las sumas, en todos los casos, son millonarias.

El Campos de Roca consta de dos sectores, I y II, que en conjunto suman 420 hectáreas surcadas por un arroyo. A diferencia de los otros dos, no se ubica a la vera de la ruta 2. En el kilómetro 65 está el desvío (la calle 90) que lleva hasta la entrada, después de recorrer un camino arbolado que se extiende por poco menos de 3 kilómetros.

Según explica el folleto del emprendimiento inmobiliario de Brandsen, cuenta con “seguridad privada las 24 horas”, aunque eso no parece haber sido un impedimento para la banda que ingresó de forma desconocida el viernes por la madrugada y con vestimenta de la Fuerza.

Una cosa es segura: los pesquisas no hallaron ningún tipo de daño en la zona perimetral del amplio terreno. Es decir que, en teoría, los ladrones podrían haber accedido por la entrada principal, la cual -según señalaron desde la Policía- no posee cámaras de seguridad.

DESPERTAR CON UN ARMA

Fuentes oficiales le informaron a este diario que el episodio tuvo lugar cerca de las 4 de la madrugada, mientras en la finca situada en el lote 357 dormía una familia. Se cuidaron de no hacer ningún ruido hasta llegar a la habitación donde descansaba el matrimonio.

Entonces los despertaron de la peor manera posible: con un arma apoyada en la cabeza del dueño de casa, un hombre de 56 años. Luego fueron a buscar al resto de las víctimas para juntarlas a todas en una misma área del inmueble y así mantenerlos bajo control.

El miedo se apoderó de los damnificados, que no ofrecieron resistencia. Los ocho sujetos se dividieron las tareas para examinar los cuartos con más rapidez. Una parte grupo se abocó a esa faena, el otro permaneció con la pareja y sus hijos. En ese interín aprovecharon para golpear repetidas veces al padre y amenazar al resto para que les entregara el dinero que, creían, guardaba en algún rincón de la finca.

Pudieron actuar con cierta libertad porque allí tampoco hay cámaras, y además sabían que tenían la situación bajo su dominio. La requisa terminó dando resultado para los delincuentes, que se alzaron con 100 mil dólares, un millón y medio de pesos, joyas, oro y otras pertenencias, conforme indicaron voceros de la investigación.

Antes de abandonar la escena los ataron y presuntamente huyeron en el mismo vehículo en el que habían llegado. Es que no hay demasiadas certezas respecto a la mecánica del atraco, al menos en lo referido al ingreso y egreso de la banda y cómo se movilizó una vez dentro del barrio privado. La única información -por el momento- con la contarían los agentes está vinculada a la declaración de las propias víctimas.

Como se dijo, el pórtico por el cual se accede al terreno no posee cámaras. Y tampoco se encontraron pistas relevantes en el perímetro que indiquen que haya sido vulnerado.

Cuando se liberó, el damnificado alertó a las autoridades de lo sucedido y minutos más tarde arribaron efectivos de la Estación Comunal Policial, la Dirección Distrital de Investigaciones (DDI) de La Plata y la Sub DDI de Brandsen. Una ambulancia del SAME acudió al lugar para asistirlo y no fue necesaria su derivación a un hospital de la zona.

En el caso, caratulado como “robo”, interviene la UFIyJ de Brandsen. La Policía Científica trabajó para levantar huellas dactilares y algún otro rastro importante para la causa.

Otros dos asaltos recientes

A fines de abril, cinco delincuentes armados y vestidos con uniformes de la firma de seguridad “Prosegur” entraron en una residencia del country “Los Ombúes de Hudson”, situado al costado de la Autovía 2, mano a Mar del Plata, y frente al country Abril.

Le robaron cerca de 40 millones de pesos a un empresario tabacalero, con el que se tirotearon antes de escapar. Llegaron en una camioneta ploteada con los símbolos de la compañía y, tras consumar el hecho, dieron algunas vueltas por las calles internas del predio, circunstancia que fue aprovechada por la víctima del robo comando para intercambiar plomo con los malvivientes. Éstos repelieron el ataque, escaparon y abandonaron el rodado a pocas cuadras.

Un mes después, el último de los sospechosos del golpe sería detenido en la ciudad de Zárate. Fue identificado como Rubén “El Turco” Cid. El resto de la banda, aprehendidos en distintas localidades del conurbano, estaría compuesta por Emmanuel Secco, Julio Barrios, Brian Correa y Guillermo Sosa.

En tanto, en el atraco al Haras del Sur I las dudas también son parte indivisible de la investigación. No se sabe cómo aparecieron en la campiña situada entre los kilómetros 69 y 73 de la ruta 2. Y no está del todo claro cómo sortearon los tres alambrados perimetrales hasta el sector donde se emplazan las edificaciones. Primero se dirigieron al lote 68, propiedad de un joven de 36 años. De allí sustrajeron dinero, joyas y una PlayStation 4. Pasaron entonces al lote 22 despertaron al matrimonio y a la hija menor de edad, los ataron de pies y manos y los amenazaron de muerte. De la casa, a la que “dieron vuelta de punta a punta”, huyeron con plata, un reloj, electrodomésticos y alhajas.