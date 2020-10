Atacan de forma salvaje y saquean a una familia en su casa de Etcheverry

A golpes, con armas y en banda: así se cometen los robos en las zonas rurales platenses

Antes de meterse en la casa le tiraron carne envenenada a los perros de la familia

Una ola de asaltos armados azota desde hace meses a la localidad de Etcheverry, con los trabajadores rurales -desde quinteros hasta transportistas- como las principales víctimas. A todos los hechos los unen las mismas características: la desmedida violencia con la que son cometidos, la presencia de armas y la cantidad de ladrones involucrados, siempre igual o superior a tres. En la mayoría de los casos los damnificados terminan en el hospital por un disparo, un culatazo de pistola en la cabeza u otro tipo de golpe.

De abril a la fecha se contabilizan al menos cinco episodios de este tipo. El último fue hace unos cinco días en 67 y 229, y dejó casi sin posesiones a la familia que se hallaba en la casa. “Lo único que quedó fueron dos roperos y las camas”, le contó Florencia (20), una de las damnificadas, a este diario.

A ella le tocó la responsabilidad de velar por las dos menores de 4 y 6 años que también fueron partícipes involuntarias del atraco.

Con las imágenes todavía grabadas y el miedo presente en cada palabra de su relato, detalló cómo fue la secuencia que duró “unas dos horas” en las que torturaron a su cuñado, le pegaron a ella y saquearon la finca.

Los vecinos consultados, en tanto, manifestaron su temor “a que estos tipos vuelvan” ya que “parece que tuvieran vía libre para robarnos”. La distancia entre cada inmueble hace difícil que se puedan ayudar entre frentistas ante un incidente de este calibre y a eso se suma que “la Policía casi no viene para este lado”, señalaron.

“Estamos totalmente desprotegidos, a merced de esta gente que parece ensañada con nosotros”, lamentó una mujer que prefirió mantener el anonimato.

LADRABAN LOS PERROS

Lo primero que recordó Florencia fue que “eran las 0.00, un poco más quizás, y los dos perros ladraban mucho”. En ese momento en la casa estaban la joven, sus hermanas Dania (24) y Valeria (22), Sergio (25) y las hijas de éste.

Como estaban atados, “mi cuñado sintió que pasaba algo y salió a ver qué era”, continuó. En la oscuridad alcanzó a divisar una silueta que le arrojaba pollo a los canes, quienes comieron la ofrenda con avidez, sin darle tiempo a reaccionar. Las presas tenían veneno, pero eso lo supieron después.

Sergio le gritó a la sombra, que escapó de la escena sin más. Cuando se acercó a mirar a los animales se dio cuenta de que algo no iba bien. “Salimos todos a ayudarlo, porque los habían intoxicado con algo. Nos dijeron que les diéramos aceite para que devuelvan lo que habían comido y eso hicimos”, sostuvo Florencia.

Luego de obligarlos a engullir el líquido volvieron a entrar en la edificación. Aunque media hora después Sergio volvió a salir para controlar a los perros. Lo acompañaron su mujer y la hermana de ésta, mientras que la menor se quedó adentro con sus sobrinas.

“Al ratito escuché el barullo que venía de afuera” y se incorporó con la idea de averiguar la causa del alboroto, manifestó. No llegó muy lejos: la detuvo en seco la irrupción de cuatro personas “a cara descubierta” que traían a los empujones al resto de los moradores. Cada uno portaba un arma.

Quien aparentaba ser el líder de la banda resaltó del resto porque era el único que tenía guantes. Además, añadió Florencia, “estaba my alterado, te gritaba, te pegaba”. A Sergio “lo lastimaron mucho, sobre todo en la cabeza, a mi me golpearon una sola vez”, prosiguió. Los intrusos “pedían plata, plata” y no dudaron en utilizar todo tipo de violencia para conseguirla.

La chica estimó que permanecieron más de dos horas en el inmueble, durante las cuales “nos amenazaron de muerte, nos patearon, nos insultaron, nos tiraron al piso boca abajo”, rememoró. Cada tanto les ordenaban “no mirarlos” a la cara. También los separaron. Dejaron a Florencia con las nenas y llevaron a Dania “a pasear” por las habitaciones y por el exterior. También le preguntaron si las pequeñas eran sus hijas y por miedo a que las lastimen dijo que no.

“Les dimos lo que teníamos” pero igual revisaron la propiedad, indicó. Se llevaron una Renault Duster Oroch, un televisor, un equipo de música, ropa, “todo lo que quisieron, nos dejaron sin nada”, declaró la joven.

Antes de fugarse los ataron de pies y manos, les cubrieron las bocas con trapos, los taparon con colchas y cerraron las puertas con candados. Sergio quedó inconsciente, tirado en el piso. Su familia no sabía si estaba vivo o muerto. Cuando despertó, actuó rápido. Logró librarse y procedió a hacer lo mismo con el resto. Como los delincuentes se olvidaron el celular de Florencia, ella avisó a sus familiares y a la Policía.

“La científica nos dijo que no había huellas, pero solo el más agresivo tenía guantes. El resto tocó toda la casa. Y hasta ahora no tenemos ninguna noticia del vehículo, que es lo más indispensable para recuperar”, reclamó.

Como se dijo, la modalidad es recurrente en ese sector de La Plata. El 28 de abril, primera hora de la mañana tres ladrones redujeron a punta de pistola a una familia en inmediaciones de 243 y 52. Una mujer de 35 años y su hijo de 15 fueron amenazados, golpeados y atados. En minutos, los ladrones se apoderaron de una suma de dinero -cuyo monto no fue precisado- y algunos objetos de valor.

El 14 de agosto, un trabajador rural de nacionalidad boliviana, de 32 años, fue herido de un escopetazo en calle 229 entre 38 y 39. Los malvivientes, mediante amenazas les sustrajeron la suma de $ 11 mil y un teléfono celular. Dos días pasaron y en 238 entre 44 y 45, el dueño de la finca advirtió un robo en proceso y corrió a buscar ayuda. La Policía encontró a los tres perpetradores arriba de un Fiat Duna, prestos a huir. Todos fueron aprehendidos.

Por último, dos camioneros fueron sorprendidos en 238 y 43 por otros tantos encapuchados. Los maniataron, les pegaron y les sustrajeron $900 mil, electrodomésticos y un Peugeot 207.