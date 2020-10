Podoroska hizo historia y se metió en octavos de final de Roland Garros

La rosarina Nadia Podoroska sigue escribiendo las páginas más dulces de su incipiente carrera profesional. Y en la jornada de ayer, la tenista que está “viviendo un sueño” en Francia derrotó por 6-3 y 6-2 a la eslovaca Anna Karolina Schmiedlova para meterse por primera vez en los octavos de final de Roland Garros, lugar al que no accedía una singlista nacional desde el año 2011, cuando lo hiciera Gisela Dulko al dejar en el camino a la australiana Stosur por 6-4, 1-6 y 6-3.

Con este triunfo, la tenista argentina de 23 años se aseguró, además, un lugar entre las cien mejores del ranking mundial WTA, un espacio ocupado por una deportista nacional por última vez hace seis años, cuando Paula Ormaechea lo lograba en septiembre de 2014.

Podoroska también se metió entre las 80 mejores. Llegó a Roland Garros en el puesto 131 en el ranking WTA. Además, la rosarina se convertirá en la número uno del tenis latinoamericano, superando en el nuevo ranking a la campeona olímpica Mónica Puig (98ª).

no dejó dudas

Gracias a un tenis muy sólido y agresivo, con 25 winners a su favor, la rosarina se adelantó rápidamente por 4 a 0 frente a una rival que no atraviesa su mejor momento, pero que llegaba tras dar un gran golpe al eliminar a la bielorrusa Victoria Azarenka (14), reciente finalista del US Open.

Podoroska, por su parte, venía de un camino mucho más sinuoso, que constó de cinco triunfos previos entre la qualy y el cuadro principal, que la fueron desgastante desde lo físico, pero que la ayudaron a crecer en la confianza y el aplomo.

Así logró bancar la remontada de su rival, que achicó a 4-3 en la primera manga, pero que Podorska remató con un contundente 6-3.

Ya en la segunda, no hubo paridad alguna. La rosarina comandó en todo momento para llegar al 6-2, quedarse con el partido y el pase a octavos, donde se medirá, mañana, ante la checa Krejcikova (114), que le ganó a la bulgara Pironkova (157) 5-7, 6-4 y 6-3.

“Es un sueño hecho realidad”

“En los últimos meses me sentí más cómoda con mi juego. Durante la cuarentena, estuve tres meses mejorando. El éxito llega ahora porque dejé de buscarlo. Cuando era chica, tenía tantas ansias por estar donde estoy hoy que me perjudicó”, explicó Podoroska tras el triunfo. “Es un sueño hecho realidad. Todas estas son experiencias nuevas para mí. Es mi primer cuadro de Roland Garros y creo que ir ganando partidos de la manera que lo estoy haciendo me da mucha confianza. Es un torneo maravilloso, no esperaba estos resultados”, concluyó la rosarina.

