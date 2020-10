Los encuentros paranormales de Ileana Calabró: "Hay un fantasma en mi casa"

En el programa PH, que conduce los sábados Andy Kusnetzoff en Telefé, una de las invitadas fue Ileana Calabró, que en determinado momento empezó a contar la extraña situación que se vive dentro de su casa: aseguró que desde hace unos años vive allí un fantasma con el que, incluso, en algunas oportunidades habla.

"Tengo alguien mi casa, alguien que está, para mí que me raja a los hombres porque cuando viene cualquiera de visita y se pone nervioso, ahora en pandemia estuvo tranquilo, basta que mi mamá venga a almorzar y empieza a hacer lío", contó, ante la mirada del resto.

"¿Qué es lío?", le preguntó el conductor. Y ella respondió: "Se escuchan cosas que se caen de los muebles, el otro día prendió el horno, yo ni sé cuál es la perilla, esta durmiendo y siento como un lavarropas. A mí no me asusta porque ya le hablo, le digo no me hagas levantar a esta hora".

Kustnezoff, entre sorprendido y avergonzado por los dichos de su invitada, le preguntó a quién le hablaba. "A ese que está, un fantasma. Voy a la cocina y tengo prendido el ventilador del horno", cerró.