Trump anunció que dejará el hospital hoy: "Que no los asuste el COVID"

La salud de Donald Trump estuvo en el centro de la escena en los últimos días luego de que fuera internado a causa del coronavirus. En las últimas horas, y a través de su cuenta de Twitter, el presidente de los Estados Unidos aseguró que hoy mismo dejará el hospital militar Walter Reed

“Dejaré el gran Centro Médico Walter Reed hoy a las 6:30 p.m. ¡Me siento muy bien! Que no los asuste el Covid. No dejen que domine su vida. Hemos desarrollado, bajo la Administración Trump, algunas drogas y conocimientos realmente grandes. ¡Me siento mejor que hace 20 años!”, escribió el mandatario del país norteamericano.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!