Chispazos entre Sofía Pachano y Fede Bal por el postre: “Es muy cabezadura"

MasterChef Celebrity comenzó con todo este lunes. Además de la presentación de los 16 participantes y de la sorprendente propuesta de dos equipos, el rojo y el azul, hubo algunos cruces en el marco de la organización de los equipos.

Los protagonistas fueron Fede Bal y Sofía Pachano que mantuvieron una discusión por la forma en la que se encaró el primer desafío.

Es que a partir de la elección de una cuchara específica, Fede Bal quedó a cargo de armar su equipo. Los elegidos fueron Sofía Pachano, Mono de Kapanga y Boy Olmi.

Fue en ese marco que el hijo de Carmen le pidió a Sofía que se encargue del postre, teniendo en cuenta sus conocimientos y mayor experiencia culinaria que el resto.

Pero, aparentemente, no lograron ponerse de acuerdo y luego de la presentación estalló la polémica. La hija de Aníbal demostró su disconformismo, primero con lenguaje corporal y también con un enfrentamiento.

El actor le rogó: “Sos la única que puede salvarnos en hacer algo de pastelería. La vas a romper”. Por su parte, Sofía le advirtió que “Es muy injusto. Puedo hacer un postre, no bueno, pero sí rápido” y le remarcó que “Los platos no combinan”. Mientras que en el detrás de cámara soltó: “Yo fui a comer con cuatro pasos y sé que debe haber una concordancia y no la había. Les dije que no, pero nadie me dio bola. Fede es muy cabezadura”.