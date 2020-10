Renovadas quejas de platenses que buscan hacer trámites por las licencias de conducir

En el segundo día de atención al público tras los seis meses de parate se renovaron las quejas en las oficinas de Control Ciudadano por parte de los platenses que buscan realizar los trámites relacionados con la licencia de conducir. Al igual que en la jornada de ayer, los reclamos apuntan principalmente a los inconvenientes para solicitar turnos a través de la página web.

"El sistema de turnos de la Municipalidad para la renovación de la licencia de conducir no responde ni da turnos", es la frase común que desde esta mañana se repite en los mensajes que llegan al WhatsApp de EL DIA (+5492214779896). Guillermo Redfren, por su parte, sostuvo que "saqué dos veces el turno en la web para el renovar el registro y no me manda el mail". En tanto, José Cerino, de Ringuelet, manifestó que "ya me harté, intenté toda la mañana sacar un turno en octubre y noviembre y el sistema lo rechaza, mi registro se venció hace dos meses".

Además, Andrea escribió sobre la prioridad para personas con discapacidad: "Yo postergue un viaje al exterior ya que al tener licencia mía y de un familiar vencido, el seguro en el exterior no cubre si pasara algo. La web caída, dice mail enviado y no aparece ningún turno, ni siquiera posibilidad de obtenerlo. Así incumplen ley de atención prioritaria".

Cabe destacar que para ser recibidos en la sede de 20 y 50 los vecinos deben solicitar turno a través de la página web https://turnos.laplata.gov.ar y son alrededor de 110 mil las solicitudes (entre la obtención por primera vez, la renovación y el cambio de categoría en el carné) que quedaron pendientes en este tiempo de cuarentena.

Lo cierto es que debido a la acumulación de trámites se registraron dificultades para ingresar al sitio web oficial. Los vecinos que intentaron sin suerte acceder apuntaron sus críticas a que la página "está caída", no estaban habilitados los horarios de tarde para la renovación de las licencias y no se informaba además sobre la prórroga de los vencimientos. Muchos usuarios, por otra parte, se encontraron, al conectarse, con la desalentadora noticia de que no quedaban turnos disponibles hasta fin de año.

En una nueva recorrida que esta mañana realizó EL DIA en la sede de 20 y 50, se pudieron ver filas de personas que cumplían en el lugar con todas las medidas de bioseguridad exigidas para evitar contagios de coronavirus, como el distanciamiento físico entre las personas y el uso de cubre bocas ya sea por parte de los asistentes como de los empleados.

Con la modalidad de turnos fijados, ahora, para ingresar a la repartición, se debe pasar por una cabina sanitizante. Otro detalle es que, más allá de haber establecido las citas de antemano la prioridad para la atención la tienen las personas que integran los grupos de riesgo.

Como dato saliente de la reapertura vale remarcar que se ha extendido el horario de atención hasta las 18 horas “para oxigenar lo que es la demanda”, manifestaron fuentes comunales. Y respecta a las falles de la página web manifestaron que "puede trabarse momentáneamente porque hay mucha demanda”.

Según se aclaró, en la sede de 20 y 50 únicamente se podrán tramitar el carnet de principiantes, las ampliaciones de categorías y las renovaciones de profesionales. La categoría no profesional que venció desde el 20 de diciembre del 2019 y el 5 de octubre de 2020 podrá gestionarse en la delegación de Gonnet, calle 15 y 495. En tanto, en el Automóvil Club Argentino (ACA) de diagonal 79 entre 4 y 5 sólo se podrán tramitar las licencias que comenzarán a vencer a partir de hoy.