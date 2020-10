Reclamos y un aluvión de trámites en el primer día para gestionar licencias de conducir

Tras seis meses de “impasse” en la atención al público reabrieron las oficinas de Control Ciudadano donde se realizan los trámites relacionados con la licencia de conducir. Desde el Municipio se había informado, días atrás, que para ser recibidos los vecinos en dicha sede, debían solicitar turno a través de la página web correspondiente. Alrededor de 110 mil solicitudes (entre la obtención por primera vez, la renovación y el cambio de categoría en el carné), habían quedado pendientes en este tiempo de cuarentena.

Al aluvión de la demanda, producto de la acumulación de trámites que hasta ahora no habían podido resolverse, atribuyeron fuentes comunales los reclamos por las dificultades para ingresar a https://turnos.laplata.gov.ar. Dos críticas resaltaron varios de los vecinos que quisieron acceder al sitio y no lo consiguieron: la página web de la Municipalidad de La Plata no estaba habilitando horarios de tarde para la renovación de la licencia de conducir y no se informaba además sobre la prórroga de los vencimientos. Muchos usuarios, por otra parte, se encontraron, al conectarse, con la desalentadora noticia de que no quedaban turnos disponibles hasta fin de año.

En cuanto a la atención presencial en la sede de 20 y 50, EL DIA pudo comprobar que se cumplían en el lugar con todas las medidas de bioseguridad exigidas para evitar contagios de coronavirus, como el distanciamiento físico entre las personas y el uso de cubre bocas ya sea por parte de los asistentes como de los empleados.

Con la modalidad de turnos fijados, ahora, para ingresar a la repartición, se debe pasar por una cabina sanitizante. Otro detalle es que, más allá de haber establecido las citas de antemano la prioridad para la atención la tienen las personas que integran los grupos de riesgo.

Durante esa primera jornada de recepción de trámites, entre las tres sedes municipales dispuestas para esas gestiones, se cumplieron 1.500 turnos, según precisó Virginia Pérez Cattáneo, secretaria de Convivencia y Control Ciudadano. “De acá en adelante –dijo-, tendremos ese promedio diario, aunque podría varias de acuerdo con la dinámica que se vaya presentando con el correr de los días”.

Pérez Cattáneo explicó que para evitar aglomeraciones la espera del público se realiza afuera respetando la distancia social.

La titular de Control Ciudadano destacó además que se ha extendido el horario de atención hasta las 18 horas “para oxigenar lo que es la demanda”.

Asimismo, fuentes del área de Modernización de la Municipalidad consignaron que “la página de turnos funciona bien, pero puede trabarse momentáneamente, más aún en el primer día, porque hay mucha demanda”.

De acuerdo a lo que se aclaró, en la sede de 20 y 50 únicamente se podrán tramitar el carnet de principiantes, las ampliaciones de categorías y las renovaciones de profesionales.

La categoría no profesional que venció desde el 20 de diciembre del 2019 y el 5 de octubre de 2020 podrá gestionarse en la delegación de Gonnet, calle 15 y 495.

En tanto, en el Automóvil Club Argentino (ACA) de diagonal 79 entre 4 y 5 sólo se podrán tramitar las licencias que comenzarán a vencer a partir de hoy.