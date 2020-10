La industria y la construcción en baja, un freno a la breve recuperación

Luego de lograr una recuperación de tres meses consecutivos, la actividad industrial registró en agosto su primera caída mensual desde abril, al descender un 7,1 por ciento interanual y 0,9 por ciento en comparación con julio de 2020, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Asimismo, la actividad de la construcción, una de las más afectadas por la pandemia, sufrió en agosto último una caída interanual del 17,7 por ciento y un descenso de 1 por ciento en relación a julio pasado.

En ese contexto, acumula en el año una baja interanual del 31,8 por ciento y de 12,5 por ciento en los primeros ocho meses del 2020.

En agosto de 2020, 12 de las 16 divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales.

En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron bajas en “Industrias metálicas básicas”, 25,2 por ciento; “Alimentos y bebidas”, 4,9 por ciento; “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 30,7 por ciento; “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 29,3 por ciento.

También sufrieron descensos “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 17 por ciento; “Productos de metal”, 12 por ciento; “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, 13 por ciento; “Productos textiles”, 19,4 por ciento; “Productos minerales no metálicos”, 7 por ciento; “Madera, papel, edición e impresión”, 3,1 por ciento; “Otro equipo de transporte”, 42,5 por ciento; “Productos de caucho y plástico”, 3,7 por ciento.

Por su parte, mostraron subas las divisiones “Sustancias y productos químicos”, 10,4 por ciento; “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, 10,2 por ciento; “Maquinaria y equipo”, 5,2 por ciento y “Productos de tabaco”, 8 por ciento.

Según el relevamiento especial realizado por el Indec durante la emergencia sanitaria, el 54,1 por ciento de los locales manufactureros operó con normalidad en agosto, mientras que 45,9 por ciento operó parcialmente o no tuvo actividad productiva.

Entre aquellos locales que operaron parcialmente o no tuvieron actividad productiva, 51,5 por ciento declaró que la principal causa fue que no pudo contar con el personal necesario por el aislamiento y 25,3 por ciento de los locales manufactureros indicó que la principal causa fue que no tuvo pedidos.

Las industrias metálicas básicas mostraron una disminución interanual de 25,2 por ciento en agosto de 2020. Mientras que la industria siderúrgica, que cae interanualmente 20,3 por ciento en agosto, presentó la principal incidencia en el mes bajo análisis, de acuerdo al Indec.

En otro orden, la división correspondiente a alimentos y bebidas registró en agosto de 2020 una disminución interanual de 4,9 por ciento.

“La principal incidencia negativa en el mes bajo análisis se observa en la molienda de oleaginosas, que presenta una baja interanual de 19,8 por ciento”, informó el organismo que conduce Marco Lavagna.

Asimismo, la preparación de frutas, hortalizas y legumbres registró en agosto una caída interanual de 25,3 por ciento.

CONSTRUCCIÓN

En tanto, en el sector de la construcción, y con una baja del 17,7% interanual en agosto, las perspectivas no son favorables en lo que hace al nivel de actividad, al menos hasta noviembre inclusive.

Según la encuesta cualitativa que realiza el Indec entre empresarios del sector, entre quienes se dedican principalmente a la obra privada, el 29,6% de los encuestados estiman que la actividad continuará en baja hasta noviembre, contra un 18,5% que considera que aumentará, mientras que el restante 51,9% no prevé cambios.

Entre los empresarios que se dedican a la obra pública, el 36,9% de los entrevistados por el Indec considera que la actividad seguirá en baja hasta noviembre inclusive, contra un 23,1% que anticipó una mejora, mientras que el restante 40% no vislumbra mayores cambios.