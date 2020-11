En Neuquén, Gutiérrez anticipó “récord” de reservas para el verano

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, anticipó hoy que ya hay un “récord” de reservas de alojamiento en dicha provincia de cara a la próxima temporada de verano, al presentar este martes una serie de protocolos sanitarios de cara a la próxima temporada; como así también a la realización de actos de egresados de fin de año, celebración religiosas y actividades teatrales.

“Nuestro compromiso es que a partir del 1 de diciembre o a más tardar el fin de semana largo del 8 de ese mes, esté en marcha la temporada turística en la provincia”, remarcó el mandatario en conferencia de prensa.

Dijo en ese sentido que “tenemos 20 días por delante para trabajar en los dispositivos y las autorizaciones respectivas”, y anticipó que “ya hay un record de reservas de alojamiento en las distintas localidades turísticas” de la provincia.

En este sentido, explicó que se establecerán tres requisitos de base para el ingreso de turistas a los destinos de la provincia. Ellos serán la presentación del “Seguro viajero Covid-19” para mayores de 60 años y grupo de riesgo, que incluye alojamiento, comida, atención médica y regreso a origen de las personas que se conviertan en casos y de sus contactos estrechos.

Asimismo, se solicitará portar la app “Cuidar/Viajar”, donde constarán los datos filiatorios y nombre y comprobante de reserva de alojamiento de destino e itinerario (cabañas, hosterías, hoteles, apart hoteles, camping organizados). Y por último, todas las personas que visiten Neuquén deberán someterse a los controles de bioseguridad que cada municipio aplique en los ingresos a las localidades.

Para los egresados del último año, tanto en Escuelas primarias como secundarias, el Ministerio de Educación elaboró una propuesta, con protocolo sanitario, para que entre el 30 de noviembre y el 20 de diciembre próximo, aquellas escuelas públicas y privadas de toda la provincia que voluntariamente deseen organizar actos de egresados de último año de nivel primario y secundario, puedan hacerlo.

“Esto no se hará de manera obligatoria, sino que será consensuado por la comunidad educativa de cada escuela. Los que quieran participar lo podrán hacer, así como podrán no hacerlos quienes no estén de acuerdo”, aseguró el gobernador.

También se autorizará la realización y celebración de actividades religiosas en iglesias, templos y lugares de culto de cercanía en la Provincia del Neuquén, de acuerdo a los siguientes criterios: con factor de ocupación limitado al 30 por ciento de la capacidad autorizada de los mismos, en ningún caso con más de 40 personas en espacios cerrados y/o abiertos, y todas las actividades de acuerdo con los protocolos sanitarios básicos.

Gutiérrez precisó además que se abrirán los teatros con todas las medidas que regulan la modalidad de venta de entradas, medidas de higiene, elementos de protección y organización del espacio. El factor ocupacional máximo será del 30 por ciento en relación a la capacidad máxima habilitada para la asistencia de público presencial en los establecimientos habilitados en espacios cerrados y/o abiertos al aire libre.